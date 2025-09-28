Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (United States Core Retail Sales m/m)
|Yüksek
|0.7%
|0.0%
|
0.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.1%
|
0.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Çekirdek Perakende Satışları m/m bir önceki aya göre ABD'de perakende satışlarını bildirir. Gösterge, farklı tip ve büyüklüklerdeki 5.000 perakende mağazasından alınan istatistiklere göre hesaplanır ve veriler daha sonra tüm ülkeye hesaplanır. Yüksek volatilite nedeniyle otomatik satışlar gösterge dışında tutulur.
Gösterge enflasyonu tahmin etmek için kullanılır. Büyümesi dolar teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (United States Core Retail Sales m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın