Federal Rezerv Sistemi (Fed) Faiz Oranı Kararı (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu (Board of Governors of Federal Reserve System)
Sektör:
Para
Yüksek 4.25%
4.50%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
4.25%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
FED Faiz Oranı Kararı, Federal Açık Piyasa Kurulunun (FOMC) kredileri ve ticari banka kredilerinden tahsil edilecek kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin oylama sırasında önceden belirlenmiş bir tarihte verilir.

Artan oran USD üzerinde olumlu bir etki yaratabilirken, düşüş USD’yi olumsuz etkileyebilir. Bu oran değişmeden kalırsa, analistler "for" ve "against" bir sonraki toplantının sonuçlarını tahmin edebilmek için toplantı tutanaklarından sonra oy verenlerin oylarını tartışır.

Son değerler:

açıklanan veri

"Federal Rezerv Sistemi (Fed) Faiz Oranı Kararı (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
4.25%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.50%
4.75%
4.75%
5.00%
5.00%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.25%
5.25%
5.25%
5.25%
5.00%
5.00%
4.75%
4.75%
4.50%
4.50%
4.00%
4.00%
3.25%
3.25%
2.50%
2.50%
1.75%
1.75%
1.00%
1.00%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
1.25%
1.25%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
2.00%
2.00%
2.25%
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

