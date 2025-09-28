Ekonomik Takvim
Federal Rezerv Sistemi (Fed) Faiz Oranı Kararı (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)
|Yüksek
|4.25%
|
4.50%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
4.25%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
FED Faiz Oranı Kararı, Federal Açık Piyasa Kurulunun (FOMC) kredileri ve ticari banka kredilerinden tahsil edilecek kısa vadeli faiz oranlarına ilişkin oylama sırasında önceden belirlenmiş bir tarihte verilir.
Artan oran USD üzerinde olumlu bir etki yaratabilirken, düşüş USD’yi olumsuz etkileyebilir. Bu oran değişmeden kalırsa, analistler "for" ve "against" bir sonraki toplantının sonuçlarını tahmin edebilmek için toplantı tutanaklarından sonra oy verenlerin oylarını tartışır.
Son değerler:
açıklanan veri
"Federal Rezerv Sistemi (Fed) Faiz Oranı Kararı (Federal Reserve System (Fed) Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
