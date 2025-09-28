TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İmalat Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektör:
İş
Yüksek 23.2 3.7
-0.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
4.8
23.2
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Philadelphia Fed Üretim Endeksi her ay Philadelphia Fed bölgesinde (Eastern Pennsylvania, New Jersey ve Delaware) göreceli iş koşullarını gösterir. Hesaplama 250 üreticinin anketine dayanır. Anket katılımcıları, istihdam, çalışma saatleri, yeni ve güncel siparişler, gönderiler, stoklar, teslimat süreleri ile ücretli ve talep edilen fiyatları değerlendirir.

Pozitif bir değer bölgedeki sanayi sektörünün büyümesini göstermektedir. Negatif bir değer kötüleşen koşulları bildirir.

Gösterge değerinin büyümesi ABD doları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İmalat Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
23.2
3.7
-0.3
Ağu 2025
-0.3
3.7
15.9
Tem 2025
15.9
3.4
-4.0
Haz 2025
-4.0
5.1
-4.0
May 2025
-4.0
6.9
-26.4
Nis 2025
-26.4
7.2
12.5
Mar 2025
12.5
34.6
18.1
Şub 2025
18.1
28.1
44.3
Oca 2025
44.3
1.0
-10.9
Ara 2024
-16.4
6.4
-5.5
Kas 2024
-5.5
7.1
10.3
Eki 2024
10.3
6.7
1.7
Eyl 2024
1.7
6.9
-7.0
Ağu 2024
-7.0
4.6
13.9
Tem 2024
13.9
-6.7
1.3
Haz 2024
1.3
9.8
4.5
May 2024
4.5
1.3
15.5
Nis 2024
15.5
-0.7
3.2
Mar 2024
3.2
2.0
5.2
Şub 2024
5.2
-10.3
-10.6
Oca 2024
-10.6
-14.5
-12.8
Ara 2023
-10.5
-2.1
-5.9
Kas 2023
-5.9
-4.8
-9.0
Eki 2023
-9.0
-6.7
-13.5
Eyl 2023
-13.5
-11.8
12.0
Ağu 2023
12.0
-16.7
-13.5
Tem 2023
-13.5
-18.3
-13.7
Haz 2023
-13.7
-19.4
-10.4
May 2023
-10.4
-18.0
-31.3
Nis 2023
-31.3
-15.4
-23.2
Mar 2023
-23.2
-14.0
-24.3
Şub 2023
-24.3
-12.9
-8.9
Oca 2023
-8.9
-13.1
-13.7
Ara 2022
-13.8
-11.3
-19.4
Kas 2022
-19.4
-7.6
-8.7
Eki 2022
-8.7
-4.0
-9.9
Eyl 2022
-9.9
1.0
6.2
Ağu 2022
6.2
11.8
-12.3
Tem 2022
-12.3
16.1
-3.3
Haz 2022
-3.3
19.2
2.6
May 2022
2.6
22.2
17.6
Nis 2022
17.6
23.1
27.4
Mar 2022
27.4
23.6
16.0
Şub 2022
16.0
24.4
23.2
Oca 2022
23.2
25.2
15.4
Ara 2021
15.4
27.0
39.0
Kas 2021
39.0
27.8
23.8
Eki 2021
23.8
23.1
30.7
Eyl 2021
30.7
31.9
19.4
Ağu 2021
19.4
35.6
21.9
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod