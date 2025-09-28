Ekonomik Takvim
Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İmalat Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)
|Yüksek
|23.2
|3.7
|
-0.3
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|4.8
|
23.2
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Philadelphia Fed Üretim Endeksi her ay Philadelphia Fed bölgesinde (Eastern Pennsylvania, New Jersey ve Delaware) göreceli iş koşullarını gösterir. Hesaplama 250 üreticinin anketine dayanır. Anket katılımcıları, istihdam, çalışma saatleri, yeni ve güncel siparişler, gönderiler, stoklar, teslimat süreleri ile ücretli ve talep edilen fiyatları değerlendirir.
Pozitif bir değer bölgedeki sanayi sektörünün büyümesini göstermektedir. Negatif bir değer kötüleşen koşulları bildirir.
Gösterge değerinin büyümesi ABD doları üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İmalat Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın