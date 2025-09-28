Ekonomik Takvim
The Conference Board Amerika Birleşik Devletleri Öncü Ekonomik Endeks (Aylık) (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)
|Orta
|-0.5%
|-0.2%
|
-0.1%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.3%
|
-0.5%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Önde gelen Ekonomik Endeksi m/m, bir önceki önde gelen ABD makroekonomik endeksine göre birleşik bileşik endekste, bir önceki aya göre bir önceki ayda bir değişiklik göstermektedir. Birleşik endeks, bireysel bileşenlerin volitilitesini yumuşatır ve ekonominin genel yönünü belirler.
Gösterge, işgücü piyasasını, sanayi üretimini, emlak piyasasını, kredi sektörünü, para düzenlemesini ve tüketici duyarlılığını açıklayan 10 endeksi içermektedir.
Gösterge, ekonomi gelişimini tahmin etmek için kullanılır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"The Conference Board Amerika Birleşik Devletleri Öncü Ekonomik Endeks (Aylık) (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
