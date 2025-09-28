Bu toplam endeks, ABD'deki toplam üretimi, bazıları aylık olan diğer endeksler aracılığıyla kapsamaktadır. Bu nedenle, değer ekonomik kalkınmanın güncel bir resmini gösterir.

Sanayi üretimi endeksi (Yıllık), söz konusu ayda meydana gelen değişimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde olarak yansıtmaktadır.

Genel olarak, göstergedeki artışın ABD Doları üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Son değerler: