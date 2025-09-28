Yapı Ruhsatları, bir ay için hükümete veya diğer düzenleyici merci tarafından verilen yeni tesislerin inşaatına ilişkin izinlerin sayısını bir öncekine göre gösterir.

Gayrimenkul piyasasının orta vadeli durumu bu göstergeye göre tahmin edilmektedir. Endeks büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: