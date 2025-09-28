Michigan Tüketici Duyarlılığı, ABD'li tüketicilerin mevcut ve gelecekteki ekonomik koşulların göreceli düzeyini nasıl tahmin ettiğini gösteriyor. En az 500 ABD hanesi ile yapılan bir telefon anketine göre aylık olarak hesaplanır. Ankette, büyük alımlar yapmak için tüketici niyetleri, gerçek ve nominal gelirlerdeki değişiklikler hakkında sorular da dahil olmak üzere yaklaşık 50 soru bulunmaktadır.

Uzmanlar, tüketici endeksini, niyetlerini ve ulusal ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için Michigan Indexleri analiz eder. Endeks büyümesi ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: