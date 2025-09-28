TakvimBölümler

Michigan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Görüşü (University of Michigan United States Consumer Sentiment)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Michigan Üniversitesi (University of Michigan)
Sektör:
Tüketici
Orta 55.1 55.4
55.4
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
55.2
55.1
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Michigan Tüketici Duyarlılığı, ABD'li tüketicilerin mevcut ve gelecekteki ekonomik koşulların göreceli düzeyini nasıl tahmin ettiğini gösteriyor. En az 500 ABD hanesi ile yapılan bir telefon anketine göre aylık olarak hesaplanır. Ankette, büyük alımlar yapmak için tüketici niyetleri, gerçek ve nominal gelirlerdeki değişiklikler hakkında sorular da dahil olmak üzere yaklaşık 50 soru bulunmaktadır.

Uzmanlar, tüketici endeksini, niyetlerini ve ulusal ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için Michigan Indexleri analiz eder. Endeks büyümesi ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Michigan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Görüşü (University of Michigan United States Consumer Sentiment)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
55.1
55.4
55.4
Eyl 2025 başlangıç
55.4
59.0
58.2
Ağu 2025
58.2
58.6
58.6
Ağu 2025 başlangıç
58.6
58.0
61.7
Tem 2025
61.7
61.8
61.8
Tem 2025 başlangıç
61.8
65.5
60.7
Haz 2025
60.7
60.5
60.5
Haz 2025 başlangıç
60.5
51.9
52.2
May 2025
52.2
50.8
50.8
May 2025 başlangıç
50.8
49.3
52.2
Nis 2025
52.2
50.8
50.8
Nis 2025 başlangıç
50.8
56.1
57.0
Mar 2025
57.0
57.9
57.9
Mar 2025 başlangıç
57.9
64.6
64.7
Şub 2025
64.7
67.8
67.8
Şub 2025 başlangıç
67.8
70.8
71.1
Oca 2025
71.1
73.2
73.2
Oca 2025 başlangıç
73.2
74.5
74.0
Ara 2024
74.0
74.0
74.0
Ara 2024 başlangıç
74.0
70.4
71.8
Kas 2024
71.8
73.0
73.0
Kas 2024 başlangıç
73.0
70.7
70.5
Eki 2024
70.5
68.9
68.9
Eki 2024 başlangıç
68.9
71.9
70.1
Eyl 2024
70.1
69.0
69.0
Eyl 2024 başlangıç
69.0
69.3
67.9
Ağu 2024
67.9
67.8
67.8
Ağu 2024 başlangıç
67.8
66.3
66.4
Tem 2024
66.4
66.0
66.0
Tem 2024 başlangıç
66.0
72.9
68.2
Haz 2024
68.2
65.6
65.6
Haz 2024 başlangıç
65.6
68.8
69.1
May 2024
69.1
67.4
67.4
May 2024 başlangıç
67.4
73.5
77.2
Nis 2024
77.2
77.9
77.9
Nis 2024 başlangıç
77.9
78.6
79.4
Mar 2024
79.4
76.5
76.5
Mar 2024 başlangıç
76.5
72.2
76.9
Şub 2024
76.9
79.6
79.6
Şub 2024 başlangıç
79.6
78.9
79.0
Oca 2024
79.0
78.8
78.8
Oca 2024 başlangıç
78.8
73.6
69.7
Ara 2023
69.7
69.4
69.4
Ara 2023 başlangıç
69.4
61.0
61.3
Kas 2023
61.3
60.4
60.4
Kas 2023 başlangıç
60.4
59.7
63.8
Eki 2023
63.8
63.0
63.0
Eki 2023 başlangıç
63.0
71.2
68.1
Eyl 2023
68.1
67.7
67.7
Eyl 2023 başlangıç
67.7
66.9
69.5
