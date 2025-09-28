Ekonomik Takvim
Michigan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Görüşü (University of Michigan United States Consumer Sentiment)
|Orta
|55.1
|55.4
|
55.4
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|55.2
|
55.1
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Michigan Tüketici Duyarlılığı, ABD'li tüketicilerin mevcut ve gelecekteki ekonomik koşulların göreceli düzeyini nasıl tahmin ettiğini gösteriyor. En az 500 ABD hanesi ile yapılan bir telefon anketine göre aylık olarak hesaplanır. Ankette, büyük alımlar yapmak için tüketici niyetleri, gerçek ve nominal gelirlerdeki değişiklikler hakkında sorular da dahil olmak üzere yaklaşık 50 soru bulunmaktadır.
Uzmanlar, tüketici endeksini, niyetlerini ve ulusal ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için Michigan Indexleri analiz eder. Endeks büyümesi ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Michigan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Görüşü (University of Michigan United States Consumer Sentiment)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
