Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Treasury International Capital (TIC) Net Uzun Vadeli İşlem Hacmi (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)
|Orta
|$49.2 B
|$123.1 B
|
$151.0 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$108.6 B
|
$49.2 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hazine Uluslararası Sermayesi (TIC) Uzun Vadeli İşlemler, ABD vatandaşları tarafından satın alınan yabancı menkul kıymetlerin değeri ile yabancı yatırımcılar tarafından alınan ABD menkul kıymetleri arasındaki farkı yansıtmaktadır. Yabancı yatırımcılardan gelen ABD'li menkul kıymetlere olan talep ABD dolarını etkiliyor çünkü yabancıların ABD menkul kıymetlerini satın almak için dolar almaları gerekiyor.
Göstergede artış dolar kurları üzerinde faydalı bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Treasury International Capital (TIC) Net Uzun Vadeli İşlem Hacmi (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
