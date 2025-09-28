Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (United States Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi) y/y, bir önceki yılın aynı ayına göre tüketici mal ve hizmet sepetindeki fiyat değişikliklerini yansıtmaktadır. Endeks, tüketicinin bakış açısıyla fiyat değişikliklerini gösterir. Gıda ve enerji fiyatları yüksek volatiliteleri nedeniyle gösterge dışı bırakılmıştır.
Endeks referans dönem fiyatları ile karşılaştırılarak hesaplanır. TÜFE hesaplamasında referans dönemi 1982'dir.
Tüketici Fiyat Endeksi enflasyon dinamiklerini karakterize eder.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
