Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (United States Core Consumer Price Index (CPI))

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
Sektör:
Fiyatlar
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi), tüketici mal ve hizmet sepetindeki mevsimsellik olarak ayarlanmış değişiklikleri yansıtır. Endeks, tüketicinin bakış açısıyla fiyat değişikliklerini gösterir. Gıda ve enerji fiyatları yüksek volatiliteleri nedeniyle gösterge dışı bırakılmıştır.

Endeks referans dönem fiyatları ile karşılaştırılarak hesaplanır. TÜFE hesaplamasında referans dönemi 1982'dir.

Tüketici Fiyat Endeksi enflasyon dinamiklerini karakterize eder.

"Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (United States Core Consumer Price Index (CPI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
328.841
328.656
Tem 2025
328.656
328.164
327.600
Haz 2025
327.600
327.606
326.854
May 2025
326.854
326.934
326.430
Nis 2025
326.430
325.128
325.659
Mar 2025
325.659
325.713
325.475
Şub 2025
325.475
325.193
324.739
Oca 2025
324.739
323.831
323.296
Ara 2024
323.383
323.322
322.657
Kas 2024
322.657
322.245
321.666
Eki 2024
321.666
321.368
320.767
Eyl 2024
320.767
320.285
319.768
Ağu 2024
319.768
319.392
318.872
Tem 2024
318.872
318.875
318.346
Haz 2024
318.346
318.697
318.140
May 2024
318.140
318.200
317.622
Nis 2024
317.622
317.192
316.698
Mar 2024
316.698
315.791
315.565
Şub 2024
315.565
314.849
314.438
Oca 2024
314.438
313.692
313.209
Ara 2023
313.216
313.020
312.251
Kas 2023
312.251
311.904
311.365
Eki 2023
311.365
311.814
310.661
Eyl 2023
310.661
310.836
309.661
Ağu 2023
309.661
308.930
308.801
Tem 2023
308.801
308.332
308.309
Haz 2023
308.309
309.029
307.824
May 2023
307.824
307.532
306.489
Nis 2023
306.489
306.209
305.240
Mar 2023
305.240
305.568
304.070
Şub 2023
304.070
304.183
302.702
Oca 2023
302.702
301.737
300.974
Ara 2022
300.974
300.450
300.066
Kas 2022
300.066
300.896
299.471
Eki 2022
299.471
300.085
298.660
Eyl 2022
298.660
298.290
296.950
Ağu 2022
296.950
296.599
295.275
Tem 2022
295.275
295.665
294.354
Haz 2022
294.354
293.501
292.289
May 2022
292.289
291.186
290.455
Nis 2022
290.455
289.100
288.811
Mar 2022
288.811
289.092
287.878
Şub 2022
287.878
287.628
286.431
Oca 2022
286.431
285.946
284.770
Ara 2021
284.759
284.364
283.201
Kas 2021
283.201
282.836
281.695
Eki 2021
281.695
281.027
280.017
Eyl 2021
280.017
279.205
279.338
Ağu 2021
279.338
279.058
279.054
Tem 2021
279.054
278.370
278.140
