Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (United States Consumer Price Index (CPI))

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
Sektör:
Fiyatlar
Yüksek N/D 322.956
322.132
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre, söz konusu ayda tüketici perspektifinden mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi yüzde olarak yansıtmaktadır. Endeks, hanehalkı harcamalarının daha büyük bir bölümünü oluşturan bir mal ve hizmet sepetini değerlendirmektedir. TÜFE, tüketici görüşünün ve ulusal enflasyonun ölçümlerinden biridir. TÜFE büyümesi ABD doları fiyatları için olumlu olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (United States Consumer Price Index (CPI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
322.956
322.132
Tem 2025
322.132
322.666
321.500
Haz 2025
321.500
320.395
320.580
May 2025
320.580
321.597
320.321
Nis 2025
320.321
319.064
319.615
Mar 2025
319.615
320.416
319.775
Şub 2025
319.775
320.062
319.086
Oca 2025
319.086
318.205
317.603
Ara 2024
317.685
316.943
316.441
Kas 2024
316.441
315.917
315.454
Eki 2024
315.454
315.419
314.686
Eyl 2024
314.686
315.550
314.121
Ağu 2024
314.121
314.652
313.534
Tem 2024
313.534
314.154
313.049
Haz 2024
313.049
314.124
313.225
May 2024
313.225
313.587
313.207
Nis 2024
313.207
312.582
312.230
Mar 2024
312.230
311.596
311.054
Şub 2024
311.054
310.715
309.685
Oca 2024
309.685
309.960
308.742
Ara 2023
308.850
308.233
307.917
Kas 2023
307.917
308.915
307.619
Eki 2023
307.619
309.017
307.481
Eyl 2023
307.481
307.389
306.269
Ağu 2023
306.269
305.058
304.348
Tem 2023
304.348
304.108
303.841
Haz 2023
303.841
303.673
303.294
May 2023
303.294
303.700
302.918
Nis 2023
302.918
303.279
301.810
Mar 2023
301.810
302.678
301.648
Şub 2023
301.648
301.214
300.536
Oca 2023
300.536
299.959
298.112
Ara 2022
298.112
300.607
298.349
Kas 2022
298.349
299.563
298.062
Eki 2022
298.062
297.348
296.761
Eyl 2022
296.761
295.430
295.620
Ağu 2022
295.620
297.231
295.271
Tem 2022
295.271
297.281
295.328
Haz 2022
295.328
293.024
291.474
May 2022
291.474
287.115
288.663
Nis 2022
288.663
289.282
287.708
Mar 2022
287.708
285.778
284.182
Şub 2022
284.182
283.558
281.933
Oca 2022
281.933
281.771
280.126
Ara 2021
280.192
280.513
278.880
Kas 2021
278.880
278.258
276.724
Eki 2021
276.724
275.027
274.138
Eyl 2021
274.138
272.431
273.012
Ağu 2021
273.012
272.431
272.265
Tem 2021
272.265
272.364
270.981
