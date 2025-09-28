Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Şirket Kârları (Çeyreklik) (United States Corporate Profits q/q)
|Düşük
|0.2%
|2.0%
|
2.0%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.3%
|
0.2%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Şirket Karları (Çeyreklik), söz konusu çeyrekteki ABD'li şirketlerin mevcut üretimden elde ettikleri karların bir önceki çeyreğe kıyasla değişimini yansıtır. ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun ABD ekonomik faaliyeti hakkında istatistik sağlamak için derlediği şirket karları değerlendirmesi, ulusal gelir ve ürün hesaplarının önemli bir bileşenidir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Şirket Kârları (Çeyreklik) (United States Corporate Profits q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
