Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Perakende Satışlar - Kontrol Grubu (Aylık) (United States Retail Control m/m)
|Orta
|0.7%
|-0.2%
|
0.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.3%
|
0.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Perakende Kontrol m/m, malların kontrol grubunun önceki ayda bir öncekine göre perakende satış hacmidir. Hesaplama gıda, otomobil, inşaat malzemeleri ve motor yakıtını içermez.
Kontrol grubu "core"'ın bir ölçüsü olarak kullanılır; Tüketici harcamaları ve daha fazla PCE hesaplamasında uygulanan. Bu bir yardımcı gösterge olduğundan, dolaylı olarak ABD'yi karakterize eder. enflasyon.
Endeksin USD üzerinde zayıf bir etkisi vardır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Perakende Satışlar - Kontrol Grubu (Aylık) (United States Retail Control m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
