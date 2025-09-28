Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (United States Import Price Index m/m)
|Orta
|N/D
|0.3%
|
0.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İthalat Fiyatı Endeksi m/m, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında, ABD'ye ithal edilen mal ve hizmet fiyatlarındaki değişiklikleri yansıtır.
Endeks hesaplaması, askeri mallar, sanat eserleri, kullanılmış eşyalar (restore edilmiş ve yenilenmiş olanlar dahil), hayır amaçlı bağışlar, demiryolu ekipmanı ve belirli ihracat türleri (özel sermaye ekipmanı) hariç tüm malları içerir. Endeks kargo ve yolcu hava taşımacılığı içerir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (United States Import Price Index m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
