Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İstihdam Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektör:
İş
Orta 5.6 7.6
5.9
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
8.3
5.6
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Philadelphia Fed İstihdam Endeksi, Philadelphia Federal Reserve bölgesinde iş gücü piyasası koşullarını yansıtır. Bu bölge Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'i, yani yüksek ekonomik aktiviteye sahip devletleri içerir. Endeks, tüm ülkenin ekonomik kalkınmasının dolaylı bir görünümünü sunmaktadır.

Endeks genel Philadelphia Fed faaliyet etkinliği endeksine dahil edilir. Sıfırın üzerindeki değerler, bildirilen ayda istihdamda bir iyileşme olduğunu ve bunun tersini göstermektedir.

Gösterge büyümesi dolar kurları üzerinde faydalı bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İstihdam Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
5.6
7.6
5.9
Ağu 2025
5.9
0.8
10.3
Tem 2025
10.3
-4.1
-9.8
Haz 2025
-9.8
10.5
16.5
May 2025
16.5
7.7
0.2
Nis 2025
0.2
9.7
19.7
Mar 2025
19.7
16.0
5.3
Şub 2025
5.3
5.9
11.9
Oca 2025
11.9
15.7
4.8
Ara 2024
6.6
-3.2
8.6
Kas 2024
8.6
17.9
-2.2
Eki 2024
-2.2
-1.7
10.7
Eyl 2024
10.7
7.3
-5.7
Ağu 2024
-5.7
8.6
15.2
Tem 2024
15.2
-7.6
-2.5
Haz 2024
-2.5
-6.7
-7.9
May 2024
-7.9
-14.3
-10.7
Nis 2024
-10.7
-7.2
-9.6
Mar 2024
-9.6
-10.8
-10.3
Şub 2024
-10.3
0.7
-1.8
Oca 2024
-1.8
0.9
-2.5
Ara 2023
-1.7
0.8
0.8
Kas 2023
0.8
-0.9
4.0
Eki 2023
4.0
-5.9
-5.7
Eyl 2023
-5.7
-3.5
-6.0
Ağu 2023
-6.0
-0.7
-1.0
Tem 2023
-1.0
-4.5
-0.4
Haz 2023
-0.4
-4.4
-8.6
May 2023
-8.6
-5.2
-0.2
Nis 2023
-0.2
-2.6
-10.3
Mar 2023
-10.3
8.0
5.1
Şub 2023
5.1
4.6
10.9
Oca 2023
10.9
2.6
-0.9
Ara 2022
-1.8
17.8
7.1
Kas 2022
7.1
20.7
28.5
Eki 2022
28.5
18.1
12.0
Eyl 2022
12.0
22.0
24.1
Ağu 2022
24.1
23.9
19.4
Tem 2022
19.4
27.3
28.1
Haz 2022
28.1
33.9
25.5
May 2022
25.5
41.9
41.4
Nis 2022
41.4
37.1
38.9
Mar 2022
38.9
30.1
32.3
Şub 2022
32.3
30.5
26.1
Oca 2022
26.1
31.6
33.9
Ara 2021
33.9
29.6
27.2
Kas 2021
27.2
29.4
30.7
Eki 2021
30.7
30.1
26.3
Eyl 2021
26.3
32.0
32.6
Ağu 2021
32.6
30.8
29.2
123
