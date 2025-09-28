Ekonomik Takvim
Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İstihdam Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)
|Orta
|5.6
|7.6
|
5.9
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|8.3
|
5.6
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Philadelphia Fed İstihdam Endeksi, Philadelphia Federal Reserve bölgesinde iş gücü piyasası koşullarını yansıtır. Bu bölge Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'i, yani yüksek ekonomik aktiviteye sahip devletleri içerir. Endeks, tüm ülkenin ekonomik kalkınmasının dolaylı bir görünümünü sunmaktadır.
Endeks genel Philadelphia Fed faaliyet etkinliği endeksine dahil edilir. Sıfırın üzerindeki değerler, bildirilen ayda istihdamda bir iyileşme olduğunu ve bunun tersini göstermektedir.
Gösterge büyümesi dolar kurları üzerinde faydalı bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İstihdam Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
