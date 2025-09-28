Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Petrol Hariç İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (United States Import Price Index excl. Petroleum m/m)
|Düşük
|N/D
|0.1%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Petrol Ürünleri Hariç İthalat Fiyat Endeksi (Aylık), bir önceki ay ile karşılaştırıldığında, söz konusu aydaki ABD'ye ithal edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişiklikleri yansıtır. Petrol fiyatları, endeks hesaplamasından hariç tutulur. Beklenenden daha düşük bir değer ABD doları için olumlu olarak görülürken, yüksek değerler olumsuz olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Petrol Hariç İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (United States Import Price Index excl. Petroleum m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın