Federal Rezerv Sistemi (Fed) Kapasite Kullanım Oranı (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Federal Rezerv Sistemi Yönetim Kurulu (Board of Governors of Federal Reserve System)
Sektör:
İş
Düşük 77.4% 77.7%
77.4%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
77.5%
77.4%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Fed Kapasite Kullanımı şirketlerin çalışma yükünün yüzdesini göstermektedir. %82'yi aşan seviye, yakın gelecekte fiyat artışlarını veya arz eksikliklerini tahmin etmenizi sağlayan üretim artışını göstermektedir.

Gösterge genel olarak Sanayi Üretimi ile bağlantılı olarak analiz edilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Federal Rezerv Sistemi (Fed) Kapasite Kullanım Oranı (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
77.4%
77.7%
77.4%
Tem 2025
77.5%
77.2%
77.7%
Haz 2025
77.6%
77.1%
77.5%
May 2025
77.4%
77.6%
77.7%
Nis 2025
77.7%
78.1%
77.8%
Mar 2025
77.8%
78.4%
78.2%
Şub 2025
78.2%
78.0%
77.7%
Oca 2025
77.8%
77.2%
77.5%
Ara 2024
77.6%
76.8%
77.0%
Kas 2024
76.8%
77.1%
77.0%
Eki 2024
77.1%
77.6%
77.4%
Eyl 2024
77.5%
78.1%
77.8%
Ağu 2024
78.0%
78.4%
77.4%
Tem 2024
77.8%
78.8%
78.4%
Haz 2024
78.8%
78.7%
78.3%
May 2024
78.7%
79.0%
78.2%
Nis 2024
78.4%
79.0%
78.5%
Mar 2024
78.4%
79.1%
78.2%
Şub 2024
78.3%
79.1%
78.3%
Oca 2024
78.5%
78.7%
Ara 2023
78.6%
78.8%
Kas 2023
78.8%
79.3%
78.7%
Eki 2023
78.9%
79.7%
79.5%
Eyl 2023
79.7%
79.5%
79.5%
Ağu 2023
79.7%
79.1%
79.5%
Tem 2023
79.3%
79.2%
78.6%
Haz 2023
78.9%
79.6%
79.4%
May 2023
79.6%
79.7%
79.8%
Nis 2023
79.7%
78.9%
79.4%
Mar 2023
79.8%
78.1%
79.6%
Şub 2023
78.0%
78.5%
78.0%
Oca 2023
78.3%
79.2%
78.4%
Ara 2022
78.8%
79.8%
79.4%
Kas 2022
79.7%
80.1%
79.9%
Eki 2022
79.9%
80.1%
80.1%
Eyl 2022
80.3%
80.1%
80.1%
Ağu 2022
80.0%
80.1%
80.2%
Tem 2022
80.3%
79.5%
79.9%
Haz 2022
80.0%
79.0%
80.3%
May 2022
79.0%
78.6%
78.9%
Nis 2022
79.0%
77.9%
78.2%
Mar 2022
78.3%
77.6%
77.7%
Şub 2022
77.6%
77.0%
77.3%
Oca 2022
77.6%
76.6%
76.6%
Ara 2021
76.5%
76.6%
76.6%
Kas 2021
76.8%
75.8%
76.5%
Eki 2021
76.4%
75.7%
75.2%
Eyl 2021
75.2%
76.2%
76.2%
Ağu 2021
76.4%
75.7%
76.2%
Tem 2021
76.1%
75.2%
75.4%
