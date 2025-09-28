Ekonomik Takvim
Federal Rezerv Sistemi (Fed) Kapasite Kullanım Oranı (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)
|Düşük
|77.4%
|77.7%
|
77.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|77.5%
|
77.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Fed Kapasite Kullanımı şirketlerin çalışma yükünün yüzdesini göstermektedir. %82'yi aşan seviye, yakın gelecekte fiyat artışlarını veya arz eksikliklerini tahmin etmenizi sağlayan üretim artışını göstermektedir.
Gösterge genel olarak Sanayi Üretimi ile bağlantılı olarak analiz edilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Federal Rezerv Sistemi (Fed) Kapasite Kullanım Oranı (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
