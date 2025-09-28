Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Treasury International Capital (TIC) Toplam Net Sermaye Akışı (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)
|Düşük
|$2.1 B
|$171.2 B
|
$92.1 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$179.4 B
|
$2.1 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Hazine Uluslararası Sermaye (TIC) Genel Net Sermaye Akışı aşağıdaki bileşenlerin toplamını yansıtır:
- ABD menkul kıymet satışları + yabancı hisse senedi ve tahvil alımları (negatif değer ABD'den sermayenin net çıkışını ifade eder);
- hisse senedi swapları ile tahmin edilen ABD hisse senedi dış alımları;
- pazarlanabilir olmayan Hazine bonolarında ve notlarda artış;
- bankaların ve aracı kurumların vesayet yükümlülüklerinde aylık değişiklikler
yerli şirket ve ajans varlık destekli menkul kıymetler üzerinde yabancılara kayıt dışı anapara geri ödemeleri.
Dolayısıyla, bu gösterge ABD'deki net özel işlemlerin toplam tutarını ve net resmi işlemleri yansıtır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Treasury International Capital (TIC) Toplam Net Sermaye Akışı (United States Treasury International Capital (TIC) Overall Net Capital Flow)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
