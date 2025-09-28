Fed Endüstri Üretimi m/m, ABD'de bir önceki aya göre ABD'deki üretim hacmini yansıtır. Hesaplama, fabrikaların, madencilik işletmelerinin ve elektrik ağlarının aylık sanayi üretimini içerir. Yayıncılık iş ve süreli yayınlar da dahil. Endeks, referans seviyesi% 100 olan baz periyoduna göre hesaplanmaktadır (halihazırda, 2002 yılıdır).

Fed, enflasyonu ve ülkenin imalat sektörünü değerlendirmek için bu raporu kullanır. Gösterge, cari dönemin GSYİH'sını tahmin etmek için de kullanılabilir.

Beklenenden daha yüksek bir değer, dolar kurları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: