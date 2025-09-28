Ekonomik Takvim
Federal Rezerv Sistemi (Fed) Sanayi Üretimi (Aylık) (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)
|Orta
|0.1%
|0.0%
|
-0.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-0.1%
|
0.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Fed Endüstri Üretimi m/m, ABD'de bir önceki aya göre ABD'deki üretim hacmini yansıtır. Hesaplama, fabrikaların, madencilik işletmelerinin ve elektrik ağlarının aylık sanayi üretimini içerir. Yayıncılık iş ve süreli yayınlar da dahil. Endeks, referans seviyesi% 100 olan baz periyoduna göre hesaplanmaktadır (halihazırda, 2002 yılıdır).
Fed, enflasyonu ve ülkenin imalat sektörünü değerlendirmek için bu raporu kullanır. Gösterge, cari dönemin GSYİH'sını tahmin etmek için de kullanılabilir.
Beklenenden daha yüksek bir değer, dolar kurları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Federal Rezerv Sistemi (Fed) Sanayi Üretimi (Aylık) (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın