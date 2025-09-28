Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Yakıt ve Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Aylık) (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)
|Düşük
|0.7%
|0.3%
|
0.3%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.3%
|
0.7%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Yakıt ve Otomobil Harici Perakende Satışlar (Aylık), söz konusu aydaki perakende satış mağazalarında tüketiciler tarafından gerçekleştirilen toplam satın alım miktarının bir önceki aya kıyasla değişimini yüzde olarak yansıtır. Gösterge; servis, otomobil, yakıt ve gıda alımlarını içermez. Bu tür hesaplamalar, mal talebi yapısındaki modellere genel bakış sağlar, çünkü bu mal kategorilerinin satışlarındaki değişiklikler genellikle fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanır. Gösterge için enflasyon ayarlaması yapılmaz. Perakende satışlardaki artış, daha güçlü ekonomik büyümeye işaret etmektedir, ancak artış beklenenden daha büyük ise, enflasyonist olabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Yakıt ve Otomobil Hariç Perakende Satışlar (Aylık) (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın