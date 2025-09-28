Ekonomik Takvim
Federal Rezerv Sistemi (Fed) Tüketici Kredileri (Aylık) (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)
|Orta
|$16.01 B
|$11.14 B
|
$-4.28 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|$11.24 B
|
$16.01 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Fed Tüketici Kredisi, mevcut kredilerde aylık değişimi göstermektedir. Rapor sadece kişisel kredileri dikkate alır. Gayrimenkul teminatlı krediler dahil değildir. Gösterge bankalar, finans şirketleri, perakendeciler ve kredi birliklerinden alınan verilere dayanmaktadır.
Endeks, potansiyel perakende satışlarını değerlendirmek ve kredi faiz oranlarının büyümesini göstermek için kullanılır. Endeks büyümesi, tüketici harcamalarındaki artışın bir göstergesidir. Ancak, hanehalkı borcunun aşırı artışı ekonomik aşırı ısınmayı işaret edebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Federal Rezerv Sistemi (Fed) Tüketici Kredileri (Aylık) (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
