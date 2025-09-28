Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (United States Producer Price Index (PPI) m/m)
|Yüksek
|N/D
|0.7%
|
0.9%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Üretici Fiyat Endeksi m/m, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında, yerli mal ve hizmet üreticilerinin satış fiyatlarındaki ortalama değişimleri göstermektedir. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'nin birincil piyasalarındaki fiyat değişimlerini satıcı perspektifinden yansıtır ve baz dönem fiyatlarına dayalı olarak hesaplanır (mevcut ÜFE baz yılı 1982 olarak belirlenir).
ÜFE bir enflasyon görünümünü hazırlarken kullanılır.
Gösterge büyümesi dolar kurları üzerinde faydalı bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Amerika Birleşik Devletleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (United States Producer Price Index (PPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın