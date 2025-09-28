Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri İthalat Hacmi (United States Imports)
|Orta
|$358.775 B
|
$338.736 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
$358.775 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
ABD İthalatı, yurt dışından ithal edilen ve tüketim ağları, depolar ve dış ticaret bölgelerinde anında kullanılabilir hale gelen mal ve hizmetlerin hacmini yansıtmaktadır. Gösterge genellikle ABD Gümrük ve Sınır Koruması tarafından tahmin edilen mal fiyatlarını kapsar. Beklenenden daha yüksek bir değer ABD doları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
"Amerika Birleşik Devletleri İthalat Hacmi (United States Imports)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
