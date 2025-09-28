Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) (United States Nonfarm Productivity q/q)
|Orta
|3.3%
|2.4%
|
2.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|4.2%
|
3.3%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
ABD Tarım Dışı Üretkenlik q/q gerçek emek verimliliği ile harcanan çalışma süresi arasındaki ilişkiyi yansıtır. Gösterge, bir önceki çeyreğe göre, çalışma saatine göre üretilen mal veya hizmet hacminde, bir öncekine göre bir değişiklik olarak hesaplanır. Tarım sektörü gösterge hesaplamasından çıkarılmıştır.
Verimlilik seviyesi, teknolojilerin gelişimini, yatırım verimliliğini, malzeme kalitesini ve kurumsal kapasitelerin ergonomik kullanımını karakterize eder. Bu nedenle endeks büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
"Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) (United States Nonfarm Productivity q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
