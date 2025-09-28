TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

NAHB Amerika Birleşik Devletleri Konut Piyasası Endeksi (NAHB United States Housing Market Index)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Ulusal Ev Müteahhitler Birliği (National Association of Home Builders)
Sektör:
Konut
Düşük 32 33
32
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
32
32
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

NAHB Konut Piyasası Endeksi ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği tarafından düzenlenmiştir. Aylık 140 000 derneğin üyesine dayanmaktadır. Anket, yeni evlerde yeni ev satışları için piyasa koşullarını ve gelecek altı ayda, yeni konutlar için muhtemel alıcı trafiğini değerlendirmek üzere katılımcılara teklifler sunuyor.

Gösterge, Ev Başlamalarıyla yakından ilişkilidir.

50'nin üzerindeki değer, çoğu ilişkilendirme üyesinin satış koşullarının olumlu olduğuna inandığı anlamına gelir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"NAHB Amerika Birleşik Devletleri Konut Piyasası Endeksi (NAHB United States Housing Market Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
32
33
32
Ağu 2025
32
32
33
Tem 2025
33
30
32
Haz 2025
32
34
34
May 2025
34
41
40
Nis 2025
40
37
39
Mar 2025
39
40
42
Şub 2025
42
45
47
Oca 2025
47
49
46
Ara 2024
46
48
46
Kas 2024
46
43
43
Eki 2024
43
42
41
Eyl 2024
41
42
39
Ağu 2024
39
35
41
Tem 2024
42
47
43
Haz 2024
43
39
45
May 2024
45
46
51
Nis 2024
51
57
51
Mar 2024
51
45
48
Şub 2024
48
50
44
Oca 2024
44
42
37
Ara 2023
37
37
34
Kas 2023
34
43
40
Eki 2023
40
48
44
Eyl 2023
45
53
50
Ağu 2023
50
56
56
Tem 2023
56
53
55
Haz 2023
55
48
50
May 2023
50
45
45
Nis 2023
45
43
44
Mar 2023
44
39
42
Şub 2023
42
33
35
Oca 2023
35
32
31
Ara 2022
31
36
33
Kas 2022
33
42
38
Eki 2022
38
48
46
Eyl 2022
46
52
49
Ağu 2022
49
61
55
Tem 2022
55
68
67
Haz 2022
67
79
69
May 2022
69
79
77
Nis 2022
77
81
79
Mar 2022
79
83
81
Şub 2022
82
84
83
Oca 2022
83
84
84
Ara 2021
84
82
83
Kas 2021
83
79
80
Eki 2021
80
76
76
Eyl 2021
76
78
75
Ağu 2021
75
81
80
12345
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod