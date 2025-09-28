Ekonomik Takvim
NAHB Amerika Birleşik Devletleri Konut Piyasası Endeksi (NAHB United States Housing Market Index)
|Düşük
|32
|33
|
32
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|32
|
32
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
NAHB Konut Piyasası Endeksi ABD Ulusal Konut Üreticileri Birliği tarafından düzenlenmiştir. Aylık 140 000 derneğin üyesine dayanmaktadır. Anket, yeni evlerde yeni ev satışları için piyasa koşullarını ve gelecek altı ayda, yeni konutlar için muhtemel alıcı trafiğini değerlendirmek üzere katılımcılara teklifler sunuyor.
Gösterge, Ev Başlamalarıyla yakından ilişkilidir.
50'nin üzerindeki değer, çoğu ilişkilendirme üyesinin satış koşullarının olumlu olduğuna inandığı anlamına gelir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"NAHB Amerika Birleşik Devletleri Konut Piyasası Endeksi (NAHB United States Housing Market Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
