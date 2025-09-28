TakvimBölümler

NFIB Amerika Birleşik Devletleri Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (NFIB United States Small Business Optimism)

Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Ulusal Bağımsız Ticaret Federasyonu (National Federation of Independent Business)
İş
Düşük 100.8 109.5
100.3
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
102.0
100.8
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, ABD küçük işletmelerinin ekonomik durumunu yansıtan, mevsimsel olarak ayarlanmış 10 bileşenden oluşan bir kompozittir. Beklenenden daha yüksek bir değer ABD doları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülmektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"NFIB Amerika Birleşik Devletleri Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (NFIB United States Small Business Optimism)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
100.8
109.5
100.3
Tem 2025
100.3
95.0
98.6
Haz 2025
98.6
102.8
98.8
May 2025
98.8
92.9
95.8
Nis 2025
95.8
97.0
97.4
Mar 2025
97.4
99.9
100.7
Şub 2025
100.7
98.8
102.8
Oca 2025
102.8
106.9
105.1
Ara 2024
105.1
104.9
101.7
Kas 2024
101.7
93.7
93.7
Eki 2024
93.7
90.4
91.5
Eyl 2024
91.5
91.6
91.2
Ağu 2024
91.2
93.6
93.7
Tem 2024
93.7
91.4
91.5
Haz 2024
91.5
90.5
May 2024
90.5
89.7
Nis 2024
89.7
88.5
Mar 2024
88.5
89.4
Şub 2024
89.4
89.9
Oca 2024
89.9
91.9
Ara 2023
91.9
90.6
Kas 2023
90.6
90.7
Eki 2023
90.7
90.8
Eyl 2023
90.8
91.3
Ağu 2023
91.3
91.9
Tem 2023
91.9
91.0
Haz 2023
91.0
89.4
May 2023
89.4
89.0
Nis 2023
89.0
90.1
Mar 2023
90.1
90.9
Şub 2023
90.9
90.3
Oca 2023
90.3
89.8
Ara 2022
89.8
91.9
Kas 2022
91.9
91.3
Eki 2022
91.3
92.1
Eyl 2022
92.1
91.8
Ağu 2022
91.8
89.9
Tem 2022
89.9
89.5
Haz 2022
89.5
93.1
May 2022
93.1
93.2
Nis 2022
93.2
93.2
Mar 2022
93.2
95.7
Şub 2022
95.7
97.1
Oca 2022
97.1
98.9
Ara 2021
98.9
98.4
Kas 2021
98.4
98.2
Eki 2021
98.2
99.1
Eyl 2021
99.1
100.1
Ağu 2021
100.1
99.7
Tem 2021
99.7
102.5
Raporu dışa aktar

