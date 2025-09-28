Ekonomik Takvim
NFIB Amerika Birleşik Devletleri Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (NFIB United States Small Business Optimism)
|Düşük
|100.8
|109.5
|
100.3
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|102.0
|
100.8
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, ABD küçük işletmelerinin ekonomik durumunu yansıtan, mevsimsel olarak ayarlanmış 10 bileşenden oluşan bir kompozittir. Beklenenden daha yüksek bir değer ABD doları için olumlu olarak görülürken, daha düşük değerler olumsuz olarak görülmektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"NFIB Amerika Birleşik Devletleri Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (NFIB United States Small Business Optimism)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
