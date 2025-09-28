Ekonomik Takvim
Chicago Federal Rezerv Bankası (Fed) Ulusal Faaliyet Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)
|Düşük
|-0.12
|0.07
|
-0.28
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.06
|
-0.12
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genel ekonomik faaliyet ve enflasyon baskısının aylık değerlendirmesini sağlar. 85 aylık ulusal ekonomik faaliyet göstergelerinin dört kategoride ağırlıklı ortalamasıdır:
- üretim ve gelir;
- iş gücü piyasası;
- kişisel tüketim ve konut;
- satışlar, siparişler ve stoklar.
Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut ve gelecekteki ekonomik aktivite ve enflasyonun ölçülmesinde kullanılır.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Chicago Federal Rezerv Bankası (Fed) Ulusal Faaliyet Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
