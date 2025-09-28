TakvimBölümler

Michigan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Beklentileri (University of Michigan United States Consumer Expectations)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Michigan Üniversitesi (University of Michigan)
Sektör:
Tüketici
Orta 51.7 51.8
51.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
49.8
51.7
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Michigan Tüketici Beklentileri, ABD'li tüketicilerin gelecek 12 ay için gerçek ve nominal gelir görünümünü nasıl tahmin ettiklerini gösterir. Endeks, en az 500 ABD hanesi ile yapılan bir telefon anketine göre aylık olarak hesaplanmaktadır.

Uzmanlar, tüketici ekonomisini, niyetlerini ve ulusal ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için Michigan Beklentilerini analiz eder. Endeks büyümesi ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Michigan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Beklentileri (University of Michigan United States Consumer Expectations)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
51.7
51.8
51.8
Eyl 2025 başlangıç
51.8
55.1
55.9
Ağu 2025
55.9
57.2
57.2
Ağu 2025 başlangıç
57.2
56.5
57.7
Tem 2025
57.7
58.6
58.6
Tem 2025 başlangıç
58.6
60.3
58.1
Haz 2025
58.1
58.4
58.4
Haz 2025 başlangıç
58.4
47.1
47.9
