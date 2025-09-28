Ekonomik Takvim
Michigan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Beklentileri (University of Michigan United States Consumer Expectations)
|Orta
|51.7
|51.8
|
51.8
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|49.8
|
51.7
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Michigan Tüketici Beklentileri, ABD'li tüketicilerin gelecek 12 ay için gerçek ve nominal gelir görünümünü nasıl tahmin ettiklerini gösterir. Endeks, en az 500 ABD hanesi ile yapılan bir telefon anketine göre aylık olarak hesaplanmaktadır.
Uzmanlar, tüketici ekonomisini, niyetlerini ve ulusal ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için Michigan Beklentilerini analiz eder. Endeks büyümesi ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Michigan Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Beklentileri (University of Michigan United States Consumer Expectations)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
