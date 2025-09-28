Michigan Tüketici Beklentileri, ABD'li tüketicilerin gelecek 12 ay için gerçek ve nominal gelir görünümünü nasıl tahmin ettiklerini gösterir. Endeks, en az 500 ABD hanesi ile yapılan bir telefon anketine göre aylık olarak hesaplanmaktadır.

Uzmanlar, tüketici ekonomisini, niyetlerini ve ulusal ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için Michigan Beklentilerini analiz eder. Endeks büyümesi ABD doları teklifleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Son değerler: