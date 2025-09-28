TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) Sermaye Harcamaları Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektör:
İş
Düşük 12.5 28.5
38.4
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
22.0
12.5
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Philadelphia Fed Capex Endeksi, Philadelphia Federal Reserve bölgesinde imalat sektöründeki sermaye harcamalarını yansıtır. Bu bölge Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'i, yani yüksek ekonomik aktiviteye sahip devletleri içerir. Endeks, tüm ülkenin ekonomik kalkınmasının dolaylı bir görünümünü sunmaktadır.

Endeks, bölgedeki önde gelen sanayi işletmeleri anketine dayanarak hesaplanmıştır ve Philadelphia Fed üretim faaliyeti endeksine dahil edilmiştir. Anket, sermaye harcamalarındaki değişiklikler ile ilgili soruları içermektedir. Sıfırın üzerindeki endeks değerleri, harcamalardaki ve sıfır ortalama kasılmanın altında bir artışı göstermektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) Sermaye Harcamaları Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
12.5
28.5
38.4
Ağu 2025
38.4
22.9
17.1
Tem 2025
17.1
18.7
14.5
Haz 2025
14.5
20.8
27.0
May 2025
27.0
21.1
2.0
Nis 2025
2.0
12.9
13.4
Mar 2025
13.4
16.0
14.0
Şub 2025
14.0
21.2
39.0
Oca 2025
39.0
13.2
22.2
Ara 2024
18.8
27.3
24.9
Kas 2024
24.9
32.9
23.5
Eki 2024
23.5
35.2
25.0
Eyl 2024
25.0
18.2
12.0
Ağu 2024
12.0
10.5
7.4
Tem 2024
7.4
15.4
12.1
Haz 2024
12.1
17.7
20.1
May 2024
20.1
9.2
20.0
Nis 2024
20.0
9.6
23.6
Mar 2024
23.6
3.1
12.7
Şub 2024
12.7
-2.7
7.5
Oca 2024
7.5
-3.6
-7.5
Ara 2023
-7.5
-3.0
-1.3
Kas 2023
-1.3
1.4
-4.8
Eki 2023
-4.8
1.5
7.5
Eyl 2023
7.5
2.1
-4.5
Ağu 2023
-4.5
9.2
8.6
Tem 2023
8.6
6.2
9.9
Haz 2023
9.9
-1.4
2.5
May 2023
2.5
2.3
-5.4
Nis 2023
-5.4
8.3
-3.8
Mar 2023
-3.8
13.4
7.5
Şub 2023
7.5
11.9
10.5
Oca 2023
10.5
11.0
16.2
Ara 2022
18.0
7.0
6.4
Kas 2022
6.4
7.5
4.4
Eki 2022
4.4
8.1
4.6
Eyl 2022
4.6
9.7
18.0
Ağu 2022
18.0
5.9
4.4
Tem 2022
4.4
14.8
11.7
Haz 2022
11.7
19.0
9.6
May 2022
9.6
22.6
19.9
Nis 2022
19.9
23.8
24.8
Mar 2022
24.8
23.4
21.5
Şub 2022
21.5
26.4
26.2
Oca 2022
26.2
28.2
20.0
Ara 2021
20.0
29.6
31.1
Kas 2021
31.1
35.9
32.4
Eki 2021
32.4
34.4
23.6
Eyl 2021
23.6
39.4
33.7
Ağu 2021
33.7
40.2
41.2
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod