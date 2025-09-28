Ekonomik Takvim
Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) Sermaye Harcamaları Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)
|Düşük
|12.5
|28.5
|
38.4
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|22.0
|
12.5
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Philadelphia Fed Capex Endeksi, Philadelphia Federal Reserve bölgesinde imalat sektöründeki sermaye harcamalarını yansıtır. Bu bölge Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'i, yani yüksek ekonomik aktiviteye sahip devletleri içerir. Endeks, tüm ülkenin ekonomik kalkınmasının dolaylı bir görünümünü sunmaktadır.
Endeks, bölgedeki önde gelen sanayi işletmeleri anketine dayanarak hesaplanmıştır ve Philadelphia Fed üretim faaliyeti endeksine dahil edilmiştir. Anket, sermaye harcamalarındaki değişiklikler ile ilgili soruları içermektedir. Sıfırın üzerindeki endeks değerleri, harcamalardaki ve sıfır ortalama kasılmanın altında bir artışı göstermektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) Sermaye Harcamaları Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Capex Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
