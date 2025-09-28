Ekonomik Takvim
Amerika Birleşik Devletleri Cari Hesap (United States Current Account)
Cari Hesap, net ticaret dengesini (ihraç edilen ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark), ABD'de ikamet edenlerin net faiz gelirlerini (faiz, temettü gibi) ve net transfer ödemelerini (örn. Yabancı bağışlar) ABD sakinlerine yansıtır.
Diğer bir deyişle, cari hesap, mal ve hizmetler, birincil (yatırım) ve ikincil (işlem) gelirleri ile ilgili olarak ABD sakinleri ve yerleşik olmayanlar arasındaki işlemleri içermektedir.
Göstergenin ABD doları üzerindeki etkisi mevcut ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. Çoğu zaman cari hesabın büyümesi ABD doları için olumlu olarak görülür.
"Amerika Birleşik Devletleri Cari Hesap (United States Current Account)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
