Cari Hesap, net ticaret dengesini (ihraç edilen ve ithal edilen mal ve hizmetler arasındaki fark), ABD'de ikamet edenlerin net faiz gelirlerini (faiz, temettü gibi) ve net transfer ödemelerini (örn. Yabancı bağışlar) ABD sakinlerine yansıtır.

Diğer bir deyişle, cari hesap, mal ve hizmetler, birincil (yatırım) ve ikincil (işlem) gelirleri ile ilgili olarak ABD sakinleri ve yerleşik olmayanlar arasındaki işlemleri içermektedir.

Göstergenin ABD doları üzerindeki etkisi mevcut ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. Çoğu zaman cari hesabın büyümesi ABD doları için olumlu olarak görülür.

Son değerler: