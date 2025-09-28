TakvimBölümler

Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İş Koşulları Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektör:
İş
Düşük 31.5 23.9
25.0
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
20.3
31.5
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Philadelphia Fed Ticari Koşullar endeksi, Philadelphia Federal Reserve bölgesindeki imalat sektöründeki mevcut koşulları yansıtır. Bu bölge Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'i, yani yüksek ekonomik aktiviteye sahip devletleri içerir. Endeks, tüm ülkenin ekonomik kalkınmasının dolaylı bir görünümünü sunmaktadır.

Endeks, bölgedeki önde gelen sanayi kuruluşlarının anketine dayanarak hesaplanmaktadır. Anket, söz konusu ayda iş koşullarındaki değişiklikler hakkında soruları içermektedir. Katılımcılar istihdamı, çalışma saatlerini, yeni ve güncel siparişleri, hammadde ve satılmayan mal stoklarını, ödenen ve talep edilen fiyatları, sermaye maliyetlerini, teslimatları değerlendirir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İş Koşulları Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
31.5
23.9
25.0
Ağu 2025
25.0
22.5
21.5
Tem 2025
21.5
25.2
18.3
Haz 2025
18.3
29.5
47.2
May 2025
47.2
26.4
6.9
Nis 2025
6.9
37.1
5.6
Mar 2025
5.6
42.6
27.8
Şub 2025
27.8
45.4
46.3
Oca 2025
46.3
43.7
33.8
Ara 2024
30.7
39.0
56.6
Kas 2024
56.6
26.1
36.7
Eki 2024
36.7
74.4
15.8
Eyl 2024
15.8
5.8
15.4
Ağu 2024
15.4
4.9
38.7
Tem 2024
38.7
4.0
13.8
Haz 2024
13.8
20.0
32.4
May 2024
32.4
17.0
34.3
Nis 2024
34.3
15.7
38.6
Mar 2024
38.6
6.9
7.2
Şub 2024
7.2
9.0
-4.0
Oca 2024
-4.0
-9.2
12.6
Ara 2023
12.1
3.5
-2.1
Kas 2023
-2.1
10.1
9.2
Eki 2023
9.2
27.8
11.1
Eyl 2023
11.1
29.8
3.9
Ağu 2023
3.9
31.6
29.1
Tem 2023
29.1
10.0
12.7
Haz 2023
12.7
-10.9
-10.3
May 2023
-10.3
-11.3
-1.5
Nis 2023
-1.5
-11.9
-8.0
Mar 2023
-8.0
-6.3
1.7
Şub 2023
1.7
-5.1
4.9
Oca 2023
4.9
-6.4
-0.9
Ara 2022
3.8
-7.2
-7.1
Kas 2022
-7.1
2.4
-14.9
Eki 2022
-14.9
-6.4
-3.9
Eyl 2022
-3.9
-19.0
-10.6
Ağu 2022
-10.6
-27.5
-18.6
Tem 2022
-18.6
-24.0
-6.8
Haz 2022
-6.8
-4.1
2.5
May 2022
2.5
12.1
8.2
Nis 2022
8.2
29.2
22.7
Mar 2022
22.7
34.2
28.1
Şub 2022
28.1
29.4
28.7
Oca 2022
28.7
20.6
19.0
Ara 2021
19.0
26.4
28.5
Kas 2021
28.5
13.9
24.2
Eki 2021
24.2
40.9
20.0
Eyl 2021
20.0
54.2
33.7
Ağu 2021
33.7
61.5
48.6
123
