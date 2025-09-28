Ekonomik Takvim
Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İş Koşulları Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)
|Düşük
|31.5
|23.9
|
25.0
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|20.3
|
31.5
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Philadelphia Fed Ticari Koşullar endeksi, Philadelphia Federal Reserve bölgesindeki imalat sektöründeki mevcut koşulları yansıtır. Bu bölge Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'i, yani yüksek ekonomik aktiviteye sahip devletleri içerir. Endeks, tüm ülkenin ekonomik kalkınmasının dolaylı bir görünümünü sunmaktadır.
Endeks, bölgedeki önde gelen sanayi kuruluşlarının anketine dayanarak hesaplanmaktadır. Anket, söz konusu ayda iş koşullarındaki değişiklikler hakkında soruları içermektedir. Katılımcılar istihdamı, çalışma saatlerini, yeni ve güncel siparişleri, hammadde ve satılmayan mal stoklarını, ödenen ve talep edilen fiyatları, sermaye maliyetlerini, teslimatları değerlendirir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) İş Koşulları Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
