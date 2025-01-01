FOMC Dakikaları, Federal Açık Piyasa Kurulu toplantısının ayrıntılı bir raporudur. Toplantılar yılda 8 kez yapılır ve ülkenin ekonomik ve mali koşullarına, para politikasına ve Fed faiz oranlarına odaklanır.

Tutarlar, Fed'in ve bireysel FOMC üyelerinin para politikasına ilişkin pozisyonunu ortaya koyuyor ve faiz oranı oylamalarına ilişkin verileri içeriyor: "for" ve "against" oyların dağılımı, hem de oylama kurulu üyelerinin retoriği.

Dakikalar FOMC toplantısı sonrasında iki hafta içinde yayınlanır. İçeriğine bağlı olarak, USD'yi olumlu veya olumsuz etkileyebilirler.