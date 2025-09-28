Ekonomik Takvim
New York Federal Rezerv Bankası (Fed) İmalat Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)
|Orta
|-8.7
|26.1
|
11.9
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-13.1
|
-8.7
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
NY Fed Empire State Üretim Endeksi New York eyaletindeki iş koşullarını yansıtır. Bu aylık gösterge, New York eyaletindeki 200 üreticinin anketine dayanarak hesaplanır. 0'ın üzerindeki bir seviye, koşullardaki bir gelişmeyi gösterir, 0'ın altında kötüleşme anlamına gelir.
Katılımcılar bir ankete cevap verirler ve önceki ayın çeşitli göstergelerindeki değişimi raporlarlar (istihdam, üretim seviyesi, yeni ve güncel siparişler, fiyatlar, tedarikçilerle ilişkiler, vb. dahil). Katılımcılar ayrıca önümüzdeki 6 ay boyunca bu göstergeler hakkında bir tahmin yapmaktadır.
Analytikler, ülke genelinde tahmin edilebilecek bir üretim etkinliği ölçütü olarak NY Empire State Üretim Endeksi'ne bakın. Büyümesi doları olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"New York Federal Rezerv Bankası (Fed) İmalat Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of New York Empire State Manufacturing Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
