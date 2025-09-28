TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri 7 Yıllık Tahvil İhalesi (United States 7-Year Note Auction)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Amerika Hazine Bakanlığı (United States Department of the Treasury)
Sektör:
Piyasa
Orta 3.953%
3.925%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
3.953%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

7 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi, yedi yıl içerisindeki Hazine tahvillerinin net getirisini yüzde olarak yansıtır. Net getiri oranı ABD hükümetinin borç durumunu yansıtabileceğinden, orandaki artış ekonomik büyümeden önce gelebilirken, düşüşü yavaşlamanın bir göstergesi olarak görülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Amerika Birleşik Devletleri 7 Yıllık Tahvil İhalesi (United States 7-Year Note Auction)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.953%
3.925%
3.925%
4.092%
4.092%
4.022%
4.022%
4.194%
4.194%
4.123%
4.123%
4.233%
4.233%
4.194%
4.194%
4.457%
4.457%
4.532%
4.532%
4.183%
4.183%
4.215%
4.215%
3.668%
3.668%
3.770%
3.770%
4.162%
4.162%
4.276%
4.276%
4.650%
4.650%
4.716%
4.716%
4.185%
4.185%
4.327%
4.327%
4.109%
4.109%
3.859%
3.859%
4.399%
4.399%
4.908%
4.908%
4.673%
4.673%
4.212%
4.212%
4.087%
4.087%
3.839%
3.839%
3.827%
3.827%
3.563%
3.563%
3.626%
3.626%
4.062%
4.062%
3.517%
3.517%
3.921%
3.921%
3.890%
3.890%
4.027%
4.027%
3.898%
3.898%
3.130%
3.130%
2.730%
2.730%
3.280%
3.280%
2.777%
2.777%
2.908%
2.908%
2.499%
2.499%
1.905%
1.905%
1.769%
1.769%
1.480%
1.480%
1.588%
1.588%
1.461%
1.461%
1.332%
1.332%
1.155%
1.155%
1.050%
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod