TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
İş Gücü İstatistikleri Bürosu (Bureau of Labor Statistics)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük N/D
328.980
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak hesaplanmaktadır ve çekirdek mal ve hizmetlerin fiyat dalgalanmalarını tüketici perspektifinden yansıtır. Gıda ve enerji, yüksek volatilite nedeniyle TÜFE hesaplamasının dışında tutulur. Tüketici Fiyat Endeksi, enflasyon dinamiklerinin bir göstergesi olarak görülmektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

"Amerika Birleşik Devletleri Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
N/D
328.980
Tem 2025
328.980
328.364
Haz 2025
328.364
327.509
May 2025
327.509
326.815
Nis 2025
326.815
325.933
Mar 2025
325.933
325.252
Şub 2025
325.252
323.842
Oca 2025
323.842
322.007
Ara 2024
322.007
321.947
Kas 2024
321.947
321.758
Eki 2024
321.758
321.109
Eyl 2024
321.109
320.017
Ağu 2024
320.017
319.214
Tem 2024
319.214
319.003
Haz 2024
319.003
318.629
May 2024
318.629
317.978
Nis 2024
317.978
317.088
Mar 2024
317.088
315.419
Şub 2024
315.419
313.623
Oca 2024
313.623
311.907
Ara 2023
311.907
311.606
Kas 2023
311.606
311.380
Eki 2023
311.380
310.817
Eyl 2023
310.817
310.103
Ağu 2023
310.103
309.402
Tem 2023
309.402
308.910
Haz 2023
308.910
308.096
May 2023
308.096
306.899
Nis 2023
306.899
305.476
Mar 2023
305.476
304.011
Şub 2023
304.011
301.962
Oca 2023
301.962
300.113
Ara 2022
300.113
299.600
Kas 2022
299.600
299.315
Eki 2022
299.315
298.442
Eyl 2022
298.442
297.178
Ağu 2022
297.178
295.646
Tem 2022
295.646
294.680
Haz 2022
294.680
292.506
May 2022
292.506
290.846
Nis 2022
290.846
289.305
Mar 2022
289.305
288.059
Şub 2022
288.059
285.996
Oca 2022
285.996
283.908
Ara 2021
283.908
282.754
Kas 2021
282.754
281.617
Eki 2021
281.617
279.884
Eyl 2021
279.884
279.507
Ağu 2021
279.507
279.146
Tem 2021
279.146
278.218
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod