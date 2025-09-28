Bina İzinleri m/m göstergesi, bir ay içinde hükümet veya bir başka düzenleyici kurum tarafından verilen yeni inşaat projeleri için izinlerin sayısını bir önceki aya göre yansıtır.

Gayrimenkul piyasasının orta vadeli durumu bu göstergeye göre tahmin edilmektedir. Endeks büyümesi dolar kurları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.

Son değerler: