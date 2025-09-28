Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi, Philadelphia Fed bölgesinde imalat sektöründeki yeni siparişlerin sayısında bir değişiklik olduğunu gösterir. Bu bölge Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'i, yani yüksek ekonomik aktiviteye sahip devletleri içerir. Endeks, tüm ülkenin ekonomik kalkınmasının dolaylı bir görünümünü sunmaktadır.

Philadelphia Fed Üretim Aktivitesi endeksinin bir bileşenidir. Gösterge, bölgedeki sınai işletmelerin temsilcilerinin, yeni siparişlerin sayısının artmadığını, azaldığını veya aynı seviyede kaldığını tahmin eden anketlere dayanarak hesaplanmıştır.

Son değerler: