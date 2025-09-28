TakvimBölümler

Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) Yeni Siparişler Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)

Ülke:
Amerika Birleşik Devletleri
USD, ABD doları
Kaynak:
Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Sektör:
İş
Düşük 12.4 5.6
-1.9
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
3.9
12.4
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi, Philadelphia Fed bölgesinde imalat sektöründeki yeni siparişlerin sayısında bir değişiklik olduğunu gösterir. Bu bölge Pennsylvania, New Jersey ve Delaware'i, yani yüksek ekonomik aktiviteye sahip devletleri içerir. Endeks, tüm ülkenin ekonomik kalkınmasının dolaylı bir görünümünü sunmaktadır.

Philadelphia Fed Üretim Aktivitesi endeksinin bir bileşenidir. Gösterge, bölgedeki sınai işletmelerin temsilcilerinin, yeni siparişlerin sayısının artmadığını, azaldığını veya aynı seviyede kaldığını tahmin eden anketlere dayanarak hesaplanmıştır.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Philadelphia Federal Rezerv Bankası (Fed) Yeni Siparişler Endeksi (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
12.4
5.6
-1.9
Ağu 2025
-1.9
14.2
18.4
Tem 2025
18.4
10.7
2.3
Haz 2025
2.3
11.7
7.5
May 2025
7.5
9.3
-34.2
Nis 2025
-34.2
15.3
8.7
Mar 2025
8.7
13.3
21.9
Şub 2025
21.9
55.3
42.9
Oca 2025
42.9
5.1
-3.6
Ara 2024
-4.3
24.6
8.9
Kas 2024
8.9
20.0
14.2
Eki 2024
14.2
9.6
-1.5
Eyl 2024
-1.5
16.2
14.6
Ağu 2024
14.6
-7.2
20.7
Tem 2024
20.7
-7.9
-2.2
Haz 2024
-2.2
0.4
-7.9
May 2024
-7.9
1.5
12.2
Nis 2024
12.2
-4.3
5.4
Mar 2024
5.4
-5.8
-5.2
Şub 2024
-5.2
-6.9
-17.9
Oca 2024
-17.9
1.4
-22.1
Ara 2023
-25.6
6.1
1.3
Kas 2023
1.3
-2.9
4.4
Eki 2023
4.4
2.9
-10.2
Eyl 2023
-10.2
0.1
16.0
Ağu 2023
16.0
-13.5
-15.9
Tem 2023
-15.9
-10.0
-11.0
Haz 2023
-11.0
-15.8
-8.9
May 2023
-8.9
-25.7
-22.7
Nis 2023
-22.7
-21.2
-28.2
Mar 2023
-28.2
-12.3
-13.6
Şub 2023
-13.6
-18.4
-10.9
Oca 2023
-10.9
-21.3
-22.3
Ara 2022
-25.8
-16.1
-16.2
Kas 2022
-16.2
-16.8
-15.9
Eki 2022
-15.9
18.8
-17.6
Eyl 2022
-17.6
20.3
-5.1
Ağu 2022
-5.1
21.3
-24.8
Tem 2022
-24.8
24.5
-12.4
Haz 2022
-12.4
26.5
22.1
May 2022
22.1
26.7
17.8
Nis 2022
17.8
27.0
25.8
Mar 2022
25.8
26.8
14.2
Şub 2022
14.2
27.3
17.9
Oca 2022
17.9
25.1
13.7
Ara 2021
13.7
25.5
47.4
Kas 2021
47.4
23.1
30.8
Eki 2021
30.8
19.8
15.9
Eyl 2021
15.9
16.7
22.8
Ağu 2021
22.8
15.8
17.0
