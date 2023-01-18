Тема для трейдеров.

Новый комментарий
 

Так как с пол года назад, а может и больше тематика форума изменилась с чисто программистской на трейдерскую, то позволю себе открыть ветку для трейдеров.

Так и начнём.

С чего начинает трейдер свою сделку?

Наверное с открытия. Не важно опытный или первый раз открывается.

Где открывать сделку с этим всепоглощающем рынком?

Это неизбежный вопрос для профи и начинающего. Никто не знает будущего, но все надеяться его предсказать или промыслить будущее.

Делимся мнениями. А если нет  своего мнения то читаем и улыбаемся.)

 
Я всегда считал, что сделка начинается с анализа. 
 
Vladislav Andruschenko:
Я всегда считал, что сделка начинается с анализа. 

Логично.

Но всегда есть соблазн войти в рынок на эмоциях. Цена пошла, а  я что? Опоздаю, надо залезать в рынок.

Например в данный момент.

af1

 
Высказывание не по теме - гарантия бана на месяц.
 

Из-за хейтеров и флудеров Uladzimir Izerski не смог развить свою идею, причём не в первый раз. Поэтому ветка была вычищена.

Хочется увидеть всю мысль, а не глупое перетирание косточек.

 
Vladimir Karputov:

Поэтому ветка была вычищена.

Хочется увидеть всю мысль, а не глупое перетирание косточек.

Очень часто , на этом форуме,модераторами вычищается  не только " глупое перетирание косточек" но и всю МЫСЛЬ вместе со смыслом.

Не надо запугивать посетителей форума, а то он и так еле дышит.

[Удален]  
apr73:

Очень часто , на этом форуме,модераторами вычищается  не только " глупое перетирание косточек" но и вся МЫСЛЬ вместе со смыслом.

Не надо запугивать посетителей форума, а то он и так еле дышит.

Это да, Писать по теме. А какая тема? Не знаю, тс ещё не сформулировал мысль
 
Uladzimir Izerski:

Логично.

Но всегда есть соблазн войти в рынок на эмоциях. Цена пошла, а  я что? Опоздаю, надо залезать в рынок.

Например в данный момент.


А что не так? Если на H1 посмотреть, очень даже разумный момент для входа. А если на H4 посмотреть, но вообще идеальный.

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

А что не так? Если на H1 посмотреть, очень даже разумный момент для входа. А если на H4 посмотреть, но вообще идеальный.

На скриншоте тф м5. Всерьез такой тф рассматривать нельзя, кроме шума там ничего нет, хаос
 
Vladimir Baskakov:
Это да, Писать по теме. А какая тема? Не знаю, тс ещё не сформулировал мысль

По моему мнению мысль вот в этом :

"С чего начинает трейдер свою сделку?

Наверное с открытия. Не важно опытный или первый раз открывается.

Где открывать сделку с этим всепоглощающем рынком?"

[Удален]  
apr73:

По моему мнению мысль вот в этом :

"С чего начинает трейдер свою сделку?

Наверное с открытия. Не важно опытный или первый раз открывается.

Где открывать сделку с этим всепоглощающем рынком?"

На максимуме и минимуме естественно
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