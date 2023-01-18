Тема для трейдеров.
Из-за хейтеров и флудеров Uladzimir Izerski не смог развить свою идею, причём не в первый раз. Поэтому ветка была вычищена.
Хочется увидеть всю мысль, а не глупое перетирание косточек.
Поэтому ветка была вычищена.
Хочется увидеть всю мысль, а не глупое перетирание косточек.
Очень часто , на этом форуме,модераторами вычищается не только " глупое перетирание косточек" но и всю МЫСЛЬ вместе со смыслом.
Не надо запугивать посетителей форума, а то он и так еле дышит.
Очень часто , на этом форуме,модераторами вычищается не только " глупое перетирание косточек" но и вся МЫСЛЬ вместе со смыслом.
Не надо запугивать посетителей форума, а то он и так еле дышит.
Логично.
Но всегда есть соблазн войти в рынок на эмоциях. Цена пошла, а я что? Опоздаю, надо залезать в рынок.
Например в данный момент.
А что не так? Если на H1 посмотреть, очень даже разумный момент для входа. А если на H4 посмотреть, но вообще идеальный.
А что не так? Если на H1 посмотреть, очень даже разумный момент для входа. А если на H4 посмотреть, но вообще идеальный.
Это да, Писать по теме. А какая тема? Не знаю, тс ещё не сформулировал мысль
По моему мнению мысль вот в этом :
"С чего начинает трейдер свою сделку?
Наверное с открытия. Не важно опытный или первый раз открывается.
Где открывать сделку с этим всепоглощающем рынком?"
По моему мнению мысль вот в этом :
"С чего начинает трейдер свою сделку?
Наверное с открытия. Не важно опытный или первый раз открывается.
Где открывать сделку с этим всепоглощающем рынком?"
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Так как с пол года назад, а может и больше тематика форума изменилась с чисто программистской на трейдерскую, то позволю себе открыть ветку для трейдеров.
Так и начнём.
С чего начинает трейдер свою сделку?
Наверное с открытия. Не важно опытный или первый раз открывается.
Где открывать сделку с этим всепоглощающем рынком?
Это неизбежный вопрос для профи и начинающего. Никто не знает будущего, но все надеяться его предсказать или промыслить будущее.
Делимся мнениями. А если нет своего мнения то читаем и улыбаемся.)