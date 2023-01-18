Тема для трейдеров. - страница 60

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Vitaly Muzichenko #:

Маленький убыток и маленькую прибыль, зато надёжно и спишь спокойно, при этом вкладывая минимум усилий для извлечения прибыли.

Где Стейт подтверждающий эту ахинею?
 
Uladzimir Izerski #:

Это уже вопрос патриотизма инвесторов. Акции мне не интересны. От них никакого адреналина.)

патриотизм тут не причем, надуваются и сдуваются одинаковые

вложи в коллу, через год получишь 2%

 
Vladimir Baskakov #:
Где Стейт подтверждающий эту ахинею?

удалите этого коршуна

постоянно что-то требует. ничего не представляя собой уже много лет.

вообще не меняется, глупый.

 
Uladzimir Izerski #:

 AUD и NZD не отслеживаю, даже удалены из списка пары с этими валютами.

А что собственно можно получить из такой комбинации?

Ах да, закрывать это всё дело при +10пп, хотя исторически работает до +18, дальше может быть как плюс, так и разворот в минус, придётся снова ждать, но там прибыль уже меньше, за счёт свопов.

Ты не закрывай сразу, понаблюдай неделю за изменением эквити.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Володя, открой прям сейчас сделки по AUDCHF(buy)/NZDJPY(sell)

Открывать можешь на реальном счёте, тот который мониторится, лот минимальный 0.01

Понаблюдай всю следующую неделю, как будет меняться результат.

P.S. Хотя нет, открой в понедельник с утра, чтобы не было лишнего свопа

Посмотрим
 
Vladimir Baskakov #:
Посмотрим

Посыпаю голову пеплом, перепутал направление при наборе текста :(

Ошибся, но всё-же, прибыль так-же будет, но нужно дольше ждать


 
Fast235 #:

патриотизм тут не причем, надуваются и сдуваются одинаковые

вложи в коллу, через год получишь 2%

В банках процент можно найти выше. Облигации и прочие инструменты.

А 2% за полчаса можно делать. Не миллионами конечно.

 
Vitaly Muzichenko #:

Посыпаю голову пеплом, перепутал направление при наборе текста :(

Ошибся, но всё-же, прибыль так-же будет, но нужно дольше ждать


А какая всё таки зависимость есть у этих пар? Мне кажется взята с потолка. В упор не представляю взаимозависимость.

 
Uladzimir Izerski #:

А какая всё таки зависимость есть у этих пар? Мне кажется взята с потолка. В упор не представляю взаимозависимость.

Сырьевые и убежище в обеих парах, CHF и JPY почти повторяют движения, также и с AUD и NZD

Рассмотрим  NZDJPY(buy) и AUDCHF(sell)

По сути, если падает NZD то с ним падает и AUD, во втором случае, если падает CHF, то с ним и JPY, рассматриваем случай, не учитывая скорость падения, просто берём сам факт падения.

Эту сборку можно выразить так: покупка NZDUSD =buy,  USDJPY=sell,  AUDUSD=sell, USDCHF=buy

Итог: мы имеем 2 покупки и 2 продажи, но через доллар. Такая комбинация отбирает больше спреда, свопов, если перенос через ночь, ну в конце концов - убыток/прибыль будет больше, так-как пары ходят хоть и синхронно, но с большой погрешностью.

Разнонаправленный вход по 2-м парам NZDJPY / AUDCHF даёт преимущество, если будет разбежка по какой-то валюте, то такой вход это компенсирует, не давая большой убыток, но и не давая большую прибыль.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Сырьевые и убежище в обеих парах, CHF и JPY почти повторяют движения, также и с AUD и NZD

Рассмотрим  NZDJPY(buy) и AUDCHF(sell)

По сути, если падает NZD то с ним падает и AUD, во втором случае, если падает CHF, то с ним и JPY, рассматриваем случай, не учитывая скорость падения, просто берём сам факт падения.

Эту сборку можно выразить так: покупка NZDUSD =buy,  USDJPY=sell,  AUDUSD=sell, USDCHF=buy

Итог: мы имеем 2 покупки и 2 продажи, но через доллар. Такая комбинация отбирает больше спреда, свопов, если перенос через ночь, ну в конце концов - убыток/прибыль будет больше, так-как пары ходят хоть и синхронно, но с большой погрешностью.

Разнонаправленный вход по 2-м парам NZDJPY / AUDCHF даёт преимущество, если будет разбежка по какой-то валюте, то такой вход это компенсирует, не давая большой убыток, но и не давая большую прибыль.

AudChf растет, мы в минусе. Посмотрим, что будет при падении
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