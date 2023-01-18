Тема для трейдеров. - страница 60
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Маленький убыток и маленькую прибыль, зато надёжно и спишь спокойно, при этом вкладывая минимум усилий для извлечения прибыли.
Это уже вопрос патриотизма инвесторов. Акции мне не интересны. От них никакого адреналина.)
патриотизм тут не причем, надуваются и сдуваются одинаковые
вложи в коллу, через год получишь 2%
Где Стейт подтверждающий эту ахинею?
удалите этого коршуна
постоянно что-то требует. ничего не представляя собой уже много лет.
вообще не меняется, глупый.
AUD и NZD не отслеживаю, даже удалены из списка пары с этими валютами.
А что собственно можно получить из такой комбинации?
Ах да, закрывать это всё дело при +10пп, хотя исторически работает до +18, дальше может быть как плюс, так и разворот в минус, придётся снова ждать, но там прибыль уже меньше, за счёт свопов.
Ты не закрывай сразу, понаблюдай неделю за изменением эквити.
Володя, открой прям сейчас сделки по AUDCHF(buy)/NZDJPY(sell)
Открывать можешь на реальном счёте, тот который мониторится, лот минимальный 0.01
Понаблюдай всю следующую неделю, как будет меняться результат.
P.S. Хотя нет, открой в понедельник с утра, чтобы не было лишнего свопа
Посмотрим
Посыпаю голову пеплом, перепутал направление при наборе текста :(
Ошибся, но всё-же, прибыль так-же будет, но нужно дольше ждать
патриотизм тут не причем, надуваются и сдуваются одинаковые
вложи в коллу, через год получишь 2%
В банках процент можно найти выше. Облигации и прочие инструменты.
А 2% за полчаса можно делать. Не миллионами конечно.
Посыпаю голову пеплом, перепутал направление при наборе текста :(
Ошибся, но всё-же, прибыль так-же будет, но нужно дольше ждать
А какая всё таки зависимость есть у этих пар? Мне кажется взята с потолка. В упор не представляю взаимозависимость.
А какая всё таки зависимость есть у этих пар? Мне кажется взята с потолка. В упор не представляю взаимозависимость.
Сырьевые и убежище в обеих парах, CHF и JPY почти повторяют движения, также и с AUD и NZD
Рассмотрим NZDJPY(buy) и AUDCHF(sell)
По сути, если падает NZD то с ним падает и AUD, во втором случае, если падает CHF, то с ним и JPY, рассматриваем случай, не учитывая скорость падения, просто берём сам факт падения.
Эту сборку можно выразить так: покупка NZDUSD =buy, USDJPY=sell, AUDUSD=sell, USDCHF=buy
Итог: мы имеем 2 покупки и 2 продажи, но через доллар. Такая комбинация отбирает больше спреда, свопов, если перенос через ночь, ну в конце концов - убыток/прибыль будет больше, так-как пары ходят хоть и синхронно, но с большой погрешностью.
Разнонаправленный вход по 2-м парам NZDJPY / AUDCHF даёт преимущество, если будет разбежка по какой-то валюте, то такой вход это компенсирует, не давая большой убыток, но и не давая большую прибыль.
Сырьевые и убежище в обеих парах, CHF и JPY почти повторяют движения, также и с AUD и NZD
Рассмотрим NZDJPY(buy) и AUDCHF(sell)
По сути, если падает NZD то с ним падает и AUD, во втором случае, если падает CHF, то с ним и JPY, рассматриваем случай, не учитывая скорость падения, просто берём сам факт падения.
Эту сборку можно выразить так: покупка NZDUSD =buy, USDJPY=sell, AUDUSD=sell, USDCHF=buy
Итог: мы имеем 2 покупки и 2 продажи, но через доллар. Такая комбинация отбирает больше спреда, свопов, если перенос через ночь, ну в конце концов - убыток/прибыль будет больше, так-как пары ходят хоть и синхронно, но с большой погрешностью.
Разнонаправленный вход по 2-м парам NZDJPY / AUDCHF даёт преимущество, если будет разбежка по какой-то валюте, то такой вход это компенсирует, не давая большой убыток, но и не давая большую прибыль.