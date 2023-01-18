Тема для трейдеров. - страница 80
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Не уместное слово
Как я понимаю пост не нёс в себе общественного прогноза.
Посты не несут в себе общественного прогноза.
Они (посты) выражают мнение отдельного трейдера на происходящее в(на) рынке по отдельному инструменту (или нескольким) и вынесенное на общественное усмотрение.
Не первый раз втыкаешь кстати
Есть такое. Виноват. Каюсь. Исправлюсь.
Есть такое. Виноват. Каюсь. Исправлюсь.
Посты не несут в себе общественного прогноза.
Они (посты) выражают мнение отдельного трейдера на происходящее в(на) рынке по отдельному инструменту (или нескольким) и вынесенное на общественное усмотрение.
Тут для каждого своё! Зачем приходить на форум какие цели от посещения форума. Ведь у каждого свои.
Смотри, а то не видать тебе списка
Ладно ладно, понял))))А ты к стати на чем завис? 30% не шутки. Если не секрет конечно.
Ладно ладно, понял))))А ты к стати на чем завис? 30% не шутки. Если не секрет конечно.
AudChf поторопился
Могу дать скрин, если интересно.
Могу дать скрин, если интересно.
Да смысл, жду когда развернет