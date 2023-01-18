Тема для трейдеров. - страница 80

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Не уместное слово

Не первый раз втыкаешь кстати
 
Speculator #:

Как я понимаю пост не нёс в себе общественного прогноза.  

Посты не несут в себе общественного прогноза.

Они (посты) выражают мнение отдельного трейдера на происходящее в(на) рынке по отдельному инструменту (или нескольким) и вынесенное на общественное усмотрение.

 
Vladimir Baskakov #:
Не первый раз втыкаешь кстати

Есть такое. Виноват. Каюсь. Исправлюсь.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Есть такое. Виноват. Каюсь. Исправлюсь.

Смотри, а то не видать тебе списка
 
Aleksandr Yakovlev #:

Посты не несут в себе общественного прогноза.

Они (посты) выражают мнение отдельного трейдера на происходящее в(на) рынке по отдельному инструменту (или нескольким) и вынесенное на общественное усмотрение.

Тут для каждого своё! Зачем приходить на форум какие цели от посещения форума. Ведь у каждого свои. 

 
Vladimir Baskakov #:
Смотри, а то не видать тебе списка

Ладно ладно, понял))))

А ты к стати на чем завис? 30% не шутки. Если не секрет конечно.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Ладно ладно, понял))))

А ты к стати на чем завис? 30% не шутки. Если не секрет конечно.
AudChf поторопился
 
Vladimir Baskakov #:
AudChf поторопился

Могу дать скрин, если интересно.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Могу дать скрин, если интересно.

Да смысл, жду когда развернет
 
Vladimir Baskakov #:
Да смысл, жду когда развернет
Развернет, да не на много. Но это как я вижу.
1...737475767778798081828384858687...251
Новый комментарий