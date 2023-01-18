Тема для трейдеров. - страница 246

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov #:

на форе больше получается

только для начала должно получаться

согласен с тем что на бирже возможно нет плагинов, не знаю просто

если их нет, то дело только в этом, не более

Ну тут конечно спорно. Вот весь прошлый год я зарабатывал на MSFT  и по итогам года понял, что надо было сделать всего 3 сделки и доход был бы больше.

В форексе больше в 90% связано с плечом и в моменты заработка все очень сильно молчат, что проси.... они с такой же скоростью из-за того же плеча.

10% это низкая по сравнению с акциями комиссия.

Суть как правильно писали выше - те же бары, но бары прогнозируемые и менее прогнозируемые - выбирать лучше прогнозируемые )))

Как пример, бесполезный по моему мнению индикатор RSI, я был в шоке, когда увидел, что V (виза) торгуется по нему как по учебнику (несколько лет назад видел такую картину).

Как бы лучше стабильно зарабатывать на акциях, а частью дохода играться на форекс ))) 

 
Михаил Шерстнёв #:

Ну тут конечно спорно. Вот весь прошлый год я зарабатывал на MSFT  и по итогам года понял, что надо было сделать всего 3 сделки и доход был бы больше.

В форексе больше в 90% связано с плечом и в моменты заработка все очень сильно молчат, что проси.... они с такой же скоростью из-за того же плеча.

10% это низкая по сравнению с акциями комиссия.

Суть как правильно писали выше - те же бары, но бары прогнозируемые и менее прогнозируемые - выбирать лучше прогнозируемые )))

Как пример, бесполезный по моему мнению индикатор RSI, я был в шоке, когда увидел, что V (виза) торгуется по нему как по учебнику (несколько лет назад видел такую картину).

Как бы лучше стабильно зарабатывать на акциях, а частью дохода играться на форекс ))) 

У меня другой подход - зарабатывать на ФОРТС, а прибыль консервировать в дивидентные акции.

 
JRandomTrader #:

У меня другой подход - зарабатывать на ФОРТС, а прибыль консервировать в дивидентные акции.

Очень разумно.

У самого 3 проекта: Долгосрок, Среднесрок и Интрадей.

Пока выигрывает Долгосрок

Как наверное не нужный совет - попробуйте фьючерсы на крипту - отдача может быть на порядки больше )))))))))

 
Maxim Kuznetsov #:

используете стоп-лосс как часть алгоритма ? закрываетесь по трейлинг-стоп ??

ждите гостей

Хотелось бы увидеть какой-нибудь обоснуй на эту тему.

 
Михаил Шерстнёв #:

Очень разумно.

У самого 3 проекта: Долгосрок, Среднесрок и Интрадей.

Пока выигрывает Долгосрок

Как наверное не нужный совет - попробуйте фьючерсы на крипту - отдача может быть на порядки больше )))))))))

пока в диапазоне болает исправно, лавэха подлетает, хочу написать на МТ5: 

по 30 лимиток сверху и снизу - шаг сетки  примерно средний диапазон на М 15 за 6 часов:

29%: 


 
Roman Shiredchenko #:

пока в диапазоне болает исправно, лавэха подлетает, хочу написать на МТ5: 

по 30 лимиток сверху и снизу - шаг сетки  примерно средний диапазон на М 15 за 6 часов:

29%: 


у меня пока подготовка )))))) 

 
Михаил Шерстнёв #:

у меня пока подготовка )))))) 

Прибыльная стратегия, совершающая в тестере 18 тысяч трейдов за месяц, может внезапно превратиться в сливатор на реале.

 
PapaYozh #:

Прибыльная стратегия, совершающая в тестере 18 тысяч трейдов за месяц, может внезапно превратиться в сливатор на реале.

Это если на форекс, то железно ;)
 
PapaYozh #:

Прибыльная стратегия, совершающая в тестере 18 тысяч трейдов за месяц, может внезапно превратиться в сливатор на реале.

В 95% случаев к сожалению так и происходит. За 4 года что только не пробовал. Пришёл к выводу - чем проще, тем лучше результат = MACD рулит )))

 
Михаил Шерстнёв #:

Пришёл к выводу - чем проще, тем лучше результат

Стратегия должна быть простая как смывной бачок, а реализующий ее советник - надёжный, как автомат Калашникова.
1...239240241242243244245246247248249250251
Новый комментарий