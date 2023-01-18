Тема для трейдеров. - страница 246
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на форе больше получается
только для начала должно получаться
согласен с тем что на бирже возможно нет плагинов, не знаю просто
если их нет, то дело только в этом, не более
Ну тут конечно спорно. Вот весь прошлый год я зарабатывал на MSFT и по итогам года понял, что надо было сделать всего 3 сделки и доход был бы больше.
В форексе больше в 90% связано с плечом и в моменты заработка все очень сильно молчат, что проси.... они с такой же скоростью из-за того же плеча.
10% это низкая по сравнению с акциями комиссия.
Суть как правильно писали выше - те же бары, но бары прогнозируемые и менее прогнозируемые - выбирать лучше прогнозируемые )))
Как пример, бесполезный по моему мнению индикатор RSI, я был в шоке, когда увидел, что V (виза) торгуется по нему как по учебнику (несколько лет назад видел такую картину).
Как бы лучше стабильно зарабатывать на акциях, а частью дохода играться на форекс )))
Ну тут конечно спорно. Вот весь прошлый год я зарабатывал на MSFT и по итогам года понял, что надо было сделать всего 3 сделки и доход был бы больше.
В форексе больше в 90% связано с плечом и в моменты заработка все очень сильно молчат, что проси.... они с такой же скоростью из-за того же плеча.
10% это низкая по сравнению с акциями комиссия.
Суть как правильно писали выше - те же бары, но бары прогнозируемые и менее прогнозируемые - выбирать лучше прогнозируемые )))
Как пример, бесполезный по моему мнению индикатор RSI, я был в шоке, когда увидел, что V (виза) торгуется по нему как по учебнику (несколько лет назад видел такую картину).
Как бы лучше стабильно зарабатывать на акциях, а частью дохода играться на форекс )))
У меня другой подход - зарабатывать на ФОРТС, а прибыль консервировать в дивидентные акции.
У меня другой подход - зарабатывать на ФОРТС, а прибыль консервировать в дивидентные акции.
Очень разумно.
У самого 3 проекта: Долгосрок, Среднесрок и Интрадей.
Пока выигрывает Долгосрок
Как наверное не нужный совет - попробуйте фьючерсы на крипту - отдача может быть на порядки больше )))))))))
используете стоп-лосс как часть алгоритма ? закрываетесь по трейлинг-стоп ??
ждите гостей
Хотелось бы увидеть какой-нибудь обоснуй на эту тему.
Очень разумно.
У самого 3 проекта: Долгосрок, Среднесрок и Интрадей.
Пока выигрывает Долгосрок
Как наверное не нужный совет - попробуйте фьючерсы на крипту - отдача может быть на порядки больше )))))))))
пока в диапазоне болает исправно, лавэха подлетает, хочу написать на МТ5:
по 30 лимиток сверху и снизу - шаг сетки примерно средний диапазон на М 15 за 6 часов:
29%:
пока в диапазоне болает исправно, лавэха подлетает, хочу написать на МТ5:
по 30 лимиток сверху и снизу - шаг сетки примерно средний диапазон на М 15 за 6 часов:
29%:
у меня пока подготовка ))))))
у меня пока подготовка ))))))
Прибыльная стратегия, совершающая в тестере 18 тысяч трейдов за месяц, может внезапно превратиться в сливатор на реале.
Прибыльная стратегия, совершающая в тестере 18 тысяч трейдов за месяц, может внезапно превратиться в сливатор на реале.
Прибыльная стратегия, совершающая в тестере 18 тысяч трейдов за месяц, может внезапно превратиться в сливатор на реале.
В 95% случаев к сожалению так и происходит. За 4 года что только не пробовал. Пришёл к выводу - чем проще, тем лучше результат = MACD рулит )))
Пришёл к выводу - чем проще, тем лучше результат