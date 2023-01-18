Тема для трейдеров. - страница 3

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Vladimir Baskakov:
Основания так думать есть?

Что завис-то? Сколько мониторингов сменил? А, гений трейдинга? Всезнающий... Всехобучающий... Ау, ку-ку!

 
Vladimir Baskakov:
Основания так думать есть?


Vladimir Baskakov:
На максимуме и минимуме естественно

Вот основание: Гуру сказал!

[Удален]  

Модератор то где? Шашлычно-водоч... Ой. Пардон. Водно-шашлычный сезон? 

Что за херь? То чищу, то не чищу.... Король Троллей тут, а модератор спит?

 
Сергей Таболин:

Модератор то где? Шашлычно-водоч... Ой. Пардон. Водно-шашлычный сезон? 

Что за херь? То чищу, то не чищу.... Король Троллей тут, а модератор спит?

Еще одно участие очень по существу тему. 

 
Vladimir Baskakov:
На скриншоте м5

А что такое "изменить масштаб" - неведомо? За пределом осознания? Слышал что-то про таймфрейм, только про таймфрейм и ответил... А про масштаб - промеж ушей и глаз. 

[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

А что такое "изменить масштаб" - неведомо? За пределом осознания? Слышал что-то про таймфрейм, только про таймфрейм и ответил... А про масштаб - промеж ушей и глаз. 

Причем тут масштаб, в Форексе нет такого термина
 
Vladimir Baskakov:
Причем тут масштаб, в Форексе нет такого термина

Абаржацца...

Для особоодаренных:

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Vladimir Baskakov:
Основания так думать есть?
Счас ТС изобразит канальчик
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

Абаржацца...

Озвуч, масштаб на Форексе это -
 
Vladimir Baskakov:
Озвуч, масштаб на Форексе это -

Для сверхособоодаренных: https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page3#comment_24040100

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