Тема для трейдеров. - страница 3
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Основания так думать есть?
Что завис-то? Сколько мониторингов сменил? А, гений трейдинга? Всезнающий... Всехобучающий... Ау, ку-ку!
Основания так думать есть?
На максимуме и минимуме естественно
Вот основание: Гуру сказал!
Модератор то где? Шашлычно-водоч... Ой. Пардон. Водно-шашлычный сезон?
Что за херь? То чищу, то не чищу.... Король Троллей тут, а модератор спит?
Модератор то где? Шашлычно-водоч... Ой. Пардон. Водно-шашлычный сезон?
Что за херь? То чищу, то не чищу.... Король Троллей тут, а модератор спит?
Еще одно участие очень по существу тему.
На скриншоте м5
А что такое "изменить масштаб" - неведомо? За пределом осознания? Слышал что-то про таймфрейм, только про таймфрейм и ответил... А про масштаб - промеж ушей и глаз.
А что такое "изменить масштаб" - неведомо? За пределом осознания? Слышал что-то про таймфрейм, только про таймфрейм и ответил... А про масштаб - промеж ушей и глаз.
Причем тут масштаб, в Форексе нет такого термина
Абаржацца...
Для особоодаренных:
Основания так думать есть?
Абаржацца...
Озвуч, масштаб на Форексе это -
Для сверхособоодаренных: https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page3#comment_24040100