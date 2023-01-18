Тема для трейдеров. - страница 131

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:

Ну а зачем людей обманывать? Твои индикаторы не работают!! Корреляция не работает!!!!
 

тяжёлая видать пятница? или магнитные бури...в большинстве тем @#рач . Причём унылый, без фантазий и сложных оборотов. 

 
Maxim Kuznetsov #:

тяжёлая видать пятница? или магнитные бури...в большинстве тем @#рач . Причём унылый, без фантазий и сложных оборотов. 

Нет, ну если человек конкретно обманывает. Надо предостеречь людей, чтобы он их не обманул!!
 
Maxim Kuznetsov #:

тяжёлая видать пятница? или магнитные бури...в большинстве тем @#рач . Причём унылый, без фантазий и сложных оборотов. 

Какие от него могут быть сложности, там мозга - кот наплакал


 
Maxim Kuznetsov #:

тяжёлая видать пятница? или магнитные бури...в большинстве тем @#рач . Причём унылый, без фантазий и сложных оборотов. 

Все тебя ждали...

Начинай умную и обоснованную дискуссию

 
Vitaly Muzichenko #:

Какие от него могут быть сложности, там мозга - кот наплакал


То есть ты в корреляции не разбираешься? По теме корреляции ничего не пишешь …
Ну давай поговорим на тему корреляции? У тебя хотя бы 1,5 цента остаётся на счету после того как пары сильно расходятся?
[Удален]  
Ребята, мы не в праве указывать друг другу. У каждого свой путь в жизни. Что циклиться на ком-то? Либо приятная беседа, либо заниматься своим делом, лучшего для себя не нашёл. После полемики всегда плохое настроение.
 
Aleksei Stepanenko #:
Ребята, мы не в праве указывать друг другу. У каждого свой путь в жизни. Что циклиться на ком-то? Либо приятная беседа, либо заниматься своим делом, лучшего для себя не нашёл. После полемики всегда плохое настроение.

Вам нужно выделить пару часов времени и послушать лекции, как с негатива извлекать позитив. Серьёзно. Мне это очень помогло, раньше был нервным, а сейчас меня это так веселит :)

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Вам нужно выделить пару часов времени и послушать лекции, как с негатива извлекать позитив. Серьёзно. Мне это очень помогло, раньше был нервным, а сейчас меня это так веселит :)

Сколько лет на форуме, ни разу тебя не банили, какую бы чушь ты не нес, интересно почему. И Жорика тоже
 
Vitaly Muzichenko #:

Вам нужно выделить пару часов времени и послушать лекции, как с негатива извлекать позитив. Серьёзно. Мне это очень помогло, раньше был нервным, а сейчас меня это так веселит :)

А почему бы нам не поговорить о корреляции?
1...124125126127128129130131132133134135136137138...251
Новый комментарий