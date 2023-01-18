Тема для трейдеров. - страница 131
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тяжёлая видать пятница? или магнитные бури...в большинстве тем @#рач . Причём унылый, без фантазий и сложных оборотов.
тяжёлая видать пятница? или магнитные бури...в большинстве тем @#рач . Причём унылый, без фантазий и сложных оборотов.
тяжёлая видать пятница? или магнитные бури...в большинстве тем @#рач . Причём унылый, без фантазий и сложных оборотов.
Какие от него могут быть сложности, там мозга - кот наплакал
тяжёлая видать пятница? или магнитные бури...в большинстве тем @#рач . Причём унылый, без фантазий и сложных оборотов.
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Какие от него могут быть сложности, там мозга - кот наплакал
Ребята, мы не в праве указывать друг другу. У каждого свой путь в жизни. Что циклиться на ком-то? Либо приятная беседа, либо заниматься своим делом, лучшего для себя не нашёл. После полемики всегда плохое настроение.
Вам нужно выделить пару часов времени и послушать лекции, как с негатива извлекать позитив. Серьёзно. Мне это очень помогло, раньше был нервным, а сейчас меня это так веселит :)
Вам нужно выделить пару часов времени и послушать лекции, как с негатива извлекать позитив. Серьёзно. Мне это очень помогло, раньше был нервным, а сейчас меня это так веселит :)
Вам нужно выделить пару часов времени и послушать лекции, как с негатива извлекать позитив. Серьёзно. Мне это очень помогло, раньше был нервным, а сейчас меня это так веселит :)