Тема для трейдеров. - страница 40
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Всех научил методе. Все зарабатывают миллиарды.
Последнее предложение требует фикса: "Метода перестала работать, никто по ней не зарабатывает."
Зачем так кричать и капслочить? читать то сложнее)
ПРИШЛО ВРЕМЯ НАЙТИ НАСТАВНИКА. НАСТАВНИК САМ СЕБЯ НЕ НАЙДЕТ НАЙДИ ЕГО, НАЙДИ ЕГО ЕЩЕ РАЗ. ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНО САМООБУЧЕНИЕ? У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ЛУЧШЕ ЕЩЕ РАЗ НАЙТИ НАСТАВНИКА. Я НАСТАВНИКА ПО 3 РАЗА В МЕСЯЦ КАЖДЫЙ ПОИСК ЗАНИМАЕТ ДВАДЦАДЬ ЧАСОВ Я ЖИВУ АКТИВНОЙ И ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ Я УСПЕШЕН И ПОЭТОМУ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СМОТРЮ В ТЕРМИНАЛ А ПОСЛЕ ЭТОГО ИЩУ НАСТАВНИКА. ТУПЫЕ СЕЛФМЕЙДЫ ОДЕРЖИМЫ ЧАСТНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ А Я СВОБОДНЫЙ ОТ ЗАДРОТСТВА ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ОБУЧАЕТСЯ У НАСТАВНИКА ЗА СМЕШНЫЕ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ БАКСОВ ПОТОМУ ЧТО ОН ПОКАЗАЛ МНЕ СКРИНШОТ СВОЕГО СТЕЙТМЕНТА БЕЗ МОНИТОРИНГА С ГРАФИКОМ БАЛАНСА НО БЕЗ ЭКВИТИ НУ И ЧТО СРАЗУ ВИДНО ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИНДИКАТОРЫ БЕЗ ИСХОДНИКОВ ТУМАННЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ СКРИНЫ ГРАФИКОВ ИЗ 2004 ВЗЯЛ ДЕНЕГ В УПРАВЛЕНИЕ СЛИЛ НО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ-ЗА ГЛЮКОВ НА СЕРВЕРЕ БРОКЕРА ПЕРЕСТАЛ ОТВЕЧАТЬ И ЗАБЛОКИРОВАЛ В СКАЙПЕ. САМООБУЧЕНИЕ НЕ НУЖНО Я НЕ ИСКАЛ НАСТАВНИКА МЕСЯЦ ПОЙДУ ПОИЩУ. С НАСТАВНИКОМ ВСЕ ПРОСТО И ПОНЯТНО СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ ОЧЕВИДНО ЧТО НУЖНО НАЙТИ ДРУГОГО НАСТАВНИКА И ЗАПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО
Варианты есть ВСЕГДА!
Вы можете еще 10-20 лет "изучать рынок методом ТЫКА"... И это Ваш выбор!
Вы можете рассчитывать на удачу в ПОИСКЕ Учителя... И это тоже ВАШЕ решение!...
Можете перекладывать свои ОШИБКИ на других людей... И это тоже Ваше решение!
Да.
Видел я в сигналах у некоторых поставщиков по 1000 случайных плюсовых сделок. И ни одной минусовой. И все случайные.) Какое везение. Ты посмотри.
Ничего удивительного тоже нет - если торговать с большим стопом и малым тейком 😁 или вообще без стопов 😊
Соотношение прибыльных/убыточных будет приблизительно соответствовать соотношению цели и риска, все давно это знают.
До поры до времени такой токсичный способ торговли может "работать"...
Всегда необходимо пользоваться своей головкой для анализа возможных ВАРИАНТОВ...
😏
😏
Ничего удивительного тоже нет - если торговать с большим стопом и малым тейком 😁 или вообще без стопов 😊
Соотношение прибыльных/убыточных будет приблизительно соответствовать соотношению цели и риска, все давно это знают.
До поры до времени такой токсичный способ торговли может "работать"...
Так почему тогда все делают наоборот и сливают за пару часов?
---
Интересно услышать, а какой такой нетоксичный способ торговли есть?
Полезно было бы выслушать умный ответ.
Варианты есть ВСЕГДА!
Вы можете еще 10-20 лет "изучать рынок методом ТЫКА"... И это Ваш выбор!
Вы можете рассчитывать на удачу в ПОИСКЕ Учителя... И это тоже ВАШЕ решение!...
Можете перекладывать свои ОШИБКИ на других людей... И это тоже Ваше решение!
Рынок просто не то место, где есть приемлемые шансы найти человека, который знает и умеет и при этом еще готов обучать.
А Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО искали себе Учителя?... Или это ОБЩИЕ соображения по ОБЩИМ вопросам?...
Вы поймите... Если есть ЦЕЛЬ, то всегда найдется РЕШЕНИЕ для реализации этой цели..., если это не пустая болтовня...
По словам именитых западных учителей, только 1-3 человека из 50 учеников успешны на рынках.
И это хорошо обученные.