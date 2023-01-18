Тема для трейдеров. - страница 89
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Да, так и называется. Это рынок, от него можно ожидать чего угодно.
Именно эта система хеджирования и не даст слить депозит при любом состоянии рынка.
Это мираж, а не хеджирование.
Это мираж, а не хеджирование.
У тебя уже кончилась щенячья радость? Сколько раз уже слил по EURGBP? А Я говорил, что этим окончится.
Знаю, сейчас будешь рассказывать, что заработал 100500%, это нормальная реакция от тебя.
Может его на второе место поставить?
Луна растет! 19 ноября полная Луна будет.
Котлета вернулась на счет целой)
Мне не нравятся локи-замки, но приходится по дурной привычке их применять.
Понял давно, что если под шерсть зашел, надо немедленно избавляться от лосенка, иначе вырастет жирный лось и резать будет его жалко, еще больше чем лосенка.
И не факт, что он отощает до начального состояния.
Самодисциплину надо поддерживать. А привычки мешают.) На автоматизме работают.
Ты смотришь на её составляющую через одну валюту - доллар. Корреляцию так не ищут и не торгуют.
Мы же ищем 2 пары, которые ходят примерно одинаково:
AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD и тд.
Вижу ты совсем не в теме, поэтому разговор окончательно прекращаю.
Без обид, тут все не в теме 😂. Синтетик не торгуют как вы, открыл и сидишь ждешь манны-небесной. Если бы у местной публики было понимание что такое рынок _ таких глупых комментариев не было БЫ. Рынок постоянно меняется, точнее меняются объемы залитые в пару, уверен все знают это. Если бы (как пример) у eurusd & usdchf были одинаковые объемы проторговки, то eurchf находился постоянно во флете, этого нет. Нужно в первую очередь проанализировать временные ряды(минимум 2) и найти там самый профитный участок,проторговать его)) Открытие 1бай 1селл и.т.д это хрень, вспоминаем мой комментарий про покупку кроссовок😂 . Не имеет значение какая валюта в синтетике,как ты пишешь Виталя, главное чтоб была взаимосвязь . AUDJPY-NZDCHF -Какая тут взаимосвязь ? НИКАКОЙ!
Чем больше пар в синтетике, тем больше шансов сорвать нормальную кассу. А лучше создать 3 синтетика и проторговывать их ))
Если углубится, вы поймете,что ваш синтетик просто показывает переливание денежной массы с одного кросса в дрогой, работа ММ алгоритмов ))
Принимается только конструктивная критика ))
Без обид, тут все не в теме 😂. Синтетик не торгуют как вы, открыл и сидишь ждешь манны-небесной. Если бы у местной публики было понимание что такое рынок _ таких глупых комментариев не было БЫ. Рынок постоянно меняется, точнее меняются объемы залитые в пару, уверен все знают это. Если бы (как пример) у eurusd & usdchf были одинаковые объемы проторговки, то eurchf находился постоянно во флете, этого нет. Нужно в первую очередь проанализировать временные ряды(минимум 2) и найти там самый профитный участок,проторговать его)) Открытие 1бай 1селл и.т.д это хрень, вспоминаем мой комментарий про покупку кроссовок😂 . Не имеет значение какая валюта в синтетике,как ты пишешь Виталя, главное чтоб была взаимосвязь . AUDJPY-NZDCHF -Какая тут взаимосвязь ? НИКАКОЙ!
Чем больше пар в синтетике, тем больше шансов сорвать нормальную кассу. А лучше создать 3 синтетика и проторговывать их ))
Если углубится, вы поймете,что ваш синтетик просто показывает переливание денежной массы с одного кросса в дрогой, работа ММ алгоритмов ))
Принимается только конструктивная критика ))
Вижу, Алексей, ближе к реальности ходишь, но всё равно далековато. Или не всё проговариваешь?
Малость утаиваешь. Не так ли?
Вижу, Алексей, ближе к реальности ходишь, но всё равно далековато. Или не всё проговариваешь?
Малость утаиваешь. Не так ли?
Можно написать как проторговывать синтетик,для меня это самый не любимый процесс т.к не владею языками и приходится пялится в монитор несколько часов, порой несколько дней.