Тема для трейдеров. - страница 67
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Вообще не тороплюсь
Это предварительная версия. Думаю, что не хватает информативности в текстовой метке: таймфрейм MA, период усреднения, тип усреднения, тип цены до которого рассчитывается расстояние ...Также можно, наверное если нужно, отображать линию индикатора.
Это предварительная версия. Думаю, что не хватает информативности в текстовой метке: таймфрейм MA, период усреднения, тип усреднения, тип цены до которого рассчитывается расстояние ...Также можно, наверное если нужно, отображать линию индикатора.
Uladzimir Izerski #:
А так всё хорошо, ребята. Мне удобно.) Ваши обиды добавляют мне авторитет.
Я личность.
[картинка]
идеально отражает ситуацию
🤣
Здесь давно все смеются над тобой, и виноват в этом только ты сам.
Даже по своей теме ничего не можешь ответить.
Хорошо когда смеются, плохо когда плачут.
Мне такая роль подходит. Люди радуются, а не сидят озлобленные и недовольные, как некоторые.
А кому тут отвечать?
Никого понимающего в волнах тут в ветке пока не вижу. Только выскочек-любителей показать себя выше других без аргументов. Вроде тебя.)
Ал.Степаненко не в счет.
Подтверждаю. Я сильная личность.
Я умиляюсь над вашими потугами.))
Позволяю себе улыбаться над вашим детским творчеством, а не кричать как убежавший наш друг "Пшёл вон!!" Слабак он, вот и ушел))
Он наверно с сожалением теперь читает в одиночестве. А так бы вставил красивую фразу. Но рынок показал ему место за забором.))
Подтверждаю. Я сильная личность.
Я умиляюсь над вашими потугами.))
Позволяю себе улыбаться над вашим детским творчеством, а не кричать как убежавший наш друг "Пшёл вон!!" Слабак он, вот и ушел))
Он наверно с сожалением теперь читает в одиночестве. А так бы вставил красивую фразу. Но рынок показал ему место за забором.))
Хорошо когда смеются, плохо когда плачут.
Мне такая роль подходит. Люди радуются, а не сидят озлобленные и недовольные, как некоторые.
А кому тут отвечать?
Никого понимающего в волнах тут в ветке пока не вижу. Только выскочек-любителей показать себя выше других без аргументов. Вроде тебя.)
Ал.Степаненко не в счет.
Роль форумного хвастуна-клоуна... да подходит... 😁
Так и в волнах ты тоже ничего не понимаешь, если не можешь ответить людям на вопросы, факт.
Напомню ты клялся-божился что "волны работают", но так ничего и не представил сообществу, и все это помнят.
Непонятно тогда зачем создал тему? -- на самом деле понятно - чтобы хвастаться и гиперкомпенсировать в патологической лжи.
Может быть ты думаешь что я лично против тебя настроен? - нет... мы чисто за правду-истину и за справедливость.
Наше кредо - разрушать мифы и щёлкать по носу хвастунишек.
Подобные темы на форумах создают общественный вред так как создают ложное впечатление и уводят новичков в многолетние бесплодные поиски волшебных граалей.
Так что не стоит преувеличивать личность господина Изерского, это лишь один в ряду малозначительных лжепророков которые здесь были.
Мы призываем обратиться к объективным исследованиям основанным на статистике, а не заниматься мракобесием с раскрашиванием графиков.
И тем более словоблудию в духе "Я познал законы рынка, мои прогнозы могут обрушить рынок, и никому ничего не скажу".
Патологическая ложь подобных "пророков" - это тоже хорошо изученный феномен.
Патологи́ческая ло́жь или псевдоло́гия (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово») — патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости. Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду. Патологическими лжецами могут быть как мужчины, так и женщины, любой возрастной группы. В медицинской литературе этот тип личности впервые был описан более ста лет назад. Патологическая лживость также иногда обозначается термином «мифомания», который был создан французским психиатром Эрнестом Дюпре. Некоторые психологи полагают, что патологические лгуны отличаются от обычных лгунов тем, что патологический лгун уверен в том, что говорит правду, и при этом вживается в роль. Многие, однако, не полностью согласны с подобной интерпретацией, но сходятся во мнении, что патологическая ложь — особое психическое состояние. Хотя термин «патологический лгун» и не используется в клинической диагностике, большинство психиатров считают, что этот тип личности является либо результатом психического заболевания, либо низкой самооценки.
Так что никто не хочет тебя лично унизить, господин Изерский, ибо ты сам себя унижаешь здесь публично, поэтому над тобой и смеются.
Роль форумного хвастуна-клоуна... да подходит... 😁
Так и в волнах ты тоже ничего не понимаешь, если не можешь ответить людям на вопросы, факт.
Напомню ты клялся-божился что "волны работают", но так ничего и не представил сообществу, и все это помнят.
Непонятно тогда зачем создал тему? -- на самом деле понятно - чтобы хвастаться и гиперкомпенсировать в патологической лжи.
Может быть ты думаешь что я лично против тебя настроен? - нет... мы чисто за правду-истину и за справедливость.
Наше кредо - разрушать мифы и щёлкать по носу хвастунишек.
Подобные темы на форумах создают общественный вред так как создают ложное впечатление и уводят новичков в многолетние бесплодные поиски волшебных граалей.
Так что не стоит преувеличивать личность господина Изерского, это лишь один в ряду малозначительных лжепророков которые здесь были.
Мы призываем обратиться к объективным исследованиям основанным на статистике, а не заниматься мракобесием с раскрашиванием графиков.
И тем более словоблудию в духе "Я познал законы рынка, мои прогнозы могут обрушить рынок, и никому ничего не скажу".
Патологическая ложь подобных "пророков" - это тоже хорошо изученный феномен.
Так что никто не хочет тебя лично унизить, господин Изерский, ибо ты сам себя унижаешь здесь публично, поэтому над тобой и смеются.
Пускай смеются. Над Джорданом Бруно тоже смеялись и даже сожгли на костре.
Инквизиторы не выделялись большим умом.))
Вова, я за тебя
Правильно. Они сидят на жердочке ниже тебя.
Ты простой бетонщик сидишь выше.
Им обидно. Отсюда накипело столько злости.