Тема для трейдеров. - страница 146

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transcendreamer #:

Побольше чем ПТУшник без высшего образования и без опыта в индустрии 😉

Пока-пока!

Может и больше знаешь, только торговать не умеешь.

Доказательств нет. А без них джентльменам уже не верят.

Ворона тоже может каркать, что умеет.)) А документа не имеет.

 
Uladzimir Izerski #:

{ обиженные всхипы и необоснованные накаты }

LOL, а я-то причём? 😏 опять на меня накидываешься 😒 речь же вообще не про Дримера, а про твоё натужное хвастовство.

Это ведь ты хвастаешь, а не я! - тебе и оправдываться... и не передо мной, а перед всем сообществом, которому ты завираешь про волны.

За меня не беспокойся, у Дримера портфель жирненький, а лучше подумай как ты встретишь суровую нищую старость свою. 😋

[Удален]  
Пора уже переименовать тему в ТЕМА ДЛЯ ТРОЛЛЕЙ.
 
transcendreamer #:

LOL, а я-то причём? 😏 опять на меня накидываешься 😒 речь же вообще не про Дримера, а про твоё натужное хвастовство.

Это ведь ты хвастаешь, а не я! - тебе и оправдываться... и не передо мной, а перед всем сообществом, которому ты завираешь про волны.

За меня не беспокойся, у Дримера портфель жирненький, а лучше подумай как ты встретишь суровую нищую старость свою. 😋

Всё, иди переучивайся на сантехника. Хорош тебе намекнул.)

[Удален]  
Сергей Таболин #:
Пора уже переименовать тему в ТЕМА ДЛЯ ТРОЛЛЕЙ.
В споре рождается истина
 
Uladzimir Izerski #:

Всё, иди переучивайся на сантехника. Хорош тебе намекнул.)

Ладно, как скажешь 😀 хотя мне больше нравится моя привычная позиция BDM 😊 но если ты говоришь что сантехником лучше, значит сантехником...


И замечу, что если бы господин Изерский был порядочным честным трейдером, то создав тему он бы адекватно отвечал публике на вопросы про так называемые законы рынка, волны и прочее, по своей гениальной методике, которую как он утверждает изобрёл, но ведь адекватных ответов не было... Изерский мог бы описать принципы и показать мониторинг/памм со cкрытыми сделками, если уж он так опасается что Грааль сопрут капиталисты, но и этого нет, только рисульки и дурная напыщенная демагогия в духе "волны управляют рынком", и так получается что сам ничего не знает толком, а других пытается учить...

Недостойное поведение, Изерский, очень плохо... 😒

 
osmo1709 #:
Вот формула. В формуле рассчитывается отношение прироста -минус среднее к квадратичному отклонению. Простыми словами: если коэффициент корреляции равен 0.9, это значит (условно) что евро доллар вырастает на 1000 пипсов, то фунт доллар - на 900. Чтобы найти среднее значение расхождения, нужно умножить 0.1 на котировку, то есть 1.2000. При корреляции 0.9 расхождение будет 0.1*1.2000=1200 пипсов. У Виталия убыток может быть 1200 пипсов . По корреляции торговать нельзя! У меня высшее экономическое образование. Я изучал высшую математику и математику в экономике. Корреляцию мы проходили в ВУЗе.

 

 
Vitaly Muzichenko #:

 

Виталя, скажи пж. как ты определяешь момент входа? На истории то хорошо видно. А в рабочем порядке как? Может и я такую идею подхвачу.

 
Uladzimir Izerski #:

Виталя, скажи пж. как ты определяешь момент входа? На истории то хорошо видно. А в рабочем порядке как? Может и я такую идею подхвачу.

Если есть сигнал - расхождение, то есть точка входа, ищем предыдущий качественный сигнал на истории, это очень просто.

В том месте делаем пару виртуальных входов и смотрим результат на текущий момент. Если есть подтверждение, что цена не во флете и есть разрыв - делаем входы. (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Сегодня рассчитывал найти вход на амер-сессии, но ничего не было - всё очень противоречиво, можно было попробовать, но шанс зависнуть в сделках на несколько дней. Оно и при нормальных входах бывают зависания, приходится ждать.

Логика такова, что не может быть вечного разрыва. Есть статистика, что не падает/растёт более чем N-пунктов, зависит от пар.

У меня примерная статистика в памяти, но при наличии инструментов, её можно собрать за 15-20 минут, просмотрев историю

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тема для трейдеров.

Vitaly Muzichenko, 2021.11.26 12:07

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Зелёный - индикатор эквити, видно, что пары уже упали почти на 100$

Вот в этот момент мы и входим, расхождение уже закончено, ну или почти закончено, больших убытков не будет

Вход был здесь, смотреть от линии до линии, на второй в ~15:30  и вошли buy и sell


 
Uladzimir Izerski #:

Есть шанс задействовать значительно больше пар, включив в торговлю евро, доллар и фунт, но как показала практика, с ними сложно.

Для них нужна какая-то волшебная формула их предсказания, Я пока придумать не могу, стандартные методы работают не очень.

Собственно, из-за чего Я и публикую изредка скрины, чтобы привлечь к ней внимание и найти единомышленников для развития системы. Возможностей много, но сам их раскрыть не могу.

Понимаю, нужно идти на специализированный ресурс, где тусуются заинтересованные ребята, там возможно и найду. Со вчерашнего дня в размышлениях на эту тему.

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