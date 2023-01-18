Тема для трейдеров. - страница 174

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Vladimir Baskakov #:
Если чешется, почеши, не мучайся

И вы ещё упрекаете других в неадекватности)

Ладно, кувыркайтесь дальше, не буду больше вам мешать.

[Удален]  

Что-то вредный рынок для трейдера, который делает все действия руками (и не использует никаких апгрейдов для торгов, хотя читал о них уже и даже понимает, зачем они нужны..)

Пока введешь заявку - цена уже ускакала.. 

Вот почти месяц торгов на бирже, мелкий плюс есть, только фьючерсы.

Для меня не слить 1 месяц - уже достижение 😁:

торги

Комиссия большая, половина прибыли уже) Такими темпами комиссия будет больше, чем портфель..

Прав JRandomTrader   Но и убыток, кстати, тоже будет больше, в среднем)

Многим я тут и не только тут благодарен за опыт, а transcendreamer особенно - чуть с ума не сошел ;) 

Хотя, никогда не поздно слить и чокнуться.. особенно если сидеть и тыкать кнопки часов по 8-10.. и еще "кое-где" залипать)

Короче, много над чем работать надо.. И ведь не факт, что результат в трейдинге будет положительный в итоге 😕

[Удален]  
Account_ #:

Что-то вредный рынок для трейдера, который делает все действия руками (и не использует никаких апгрейдов для торгов, хотя читал о них уже и даже понимает, зачем они нужны..)

Пока введешь заявку - цена уже ускакала.. 

Вот почти месяц торгов на бирже, мелкий плюс есть, только фьючерсы.

Для меня не слить 1 месяц - уже достижение 😁:

Комиссия большая, половина прибыли уже) Такими темпами комиссия будет больше, чем портфель..

Прав JRandomTrader   Но и убыток, кстати, тоже будет больше, в среднем)

Многим я тут и не только тут благодарен за опыт, а transcendreamer особенно - чуть с ума не сошел ;) 

Хотя, никогда не поздно слить и чокнуться.. особенно если сидеть и тыкать кнопки часов по 8-10.. и еще "кое-где" залипать)

Короче, много над чем работать надо.. И ведь не факт, что результат в трейдинге будет положительный в итоге 😕

Форекс самое надёжное
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Форекс самое надёжное

Отличный контроль в сигнале ;) И Эквити текущее меньше прибыли в 3.5 раза и позиции все закрыты.. 👍

[Удален]  
Account_ #:

Отличный контроль в сигнале ;) И Эквити текущее меньше прибыли в 3.5 раза и позиции все закрыты.. 👍

Эквити меньше чего?
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
Эквити меньше чего?

eq

Средств в работе меньше, чем полученная прибыль.. Это хорошо - выводятся денежки со счета и вся прибыль не будет "слита в трубу" при совсем неудачном раскладе (большие гэпы и прочий ад не учитывается)

 
Account_ #:

Отличный контроль в сигнале ;) И Эквити текущее меньше прибыли в 3.5 раза и позиции все закрыты.. 👍

правильное решение,держать экви пониже..иначе когда экви в разы больше баланса сотрудники DC начинают страдать, а сервер слать лажу :-)

 
Волновая теория не работает
 
osmo1709 #:
Волновая теория не работает

Кругом нас окружают волны, а теория не работает, парадокс.

 
apr73 #:

Кругом нас окружают волны, а теория не работает, парадокс.

Да нет парадокса. Волны окружают, но теория их описывает плохо. 

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