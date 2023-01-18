Тема для трейдеров. - страница 174
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Что-то вредный рынок для трейдера, который делает все действия руками (и не использует никаких апгрейдов для торгов, хотя читал о них уже и даже понимает, зачем они нужны..)
Пока введешь заявку - цена уже ускакала..
Вот почти месяц торгов на бирже, мелкий плюс есть, только фьючерсы.
Для меня не слить 1 месяц - уже достижение 😁:
Комиссия большая, половина прибыли уже) Такими темпами комиссия будет больше, чем портфель..
Прав JRandomTrader #22 Но и убыток, кстати, тоже будет больше, в среднем)
Многим я тут и не только тут благодарен за опыт, а transcendreamer особенно - чуть с ума не сошел ;)
Хотя, никогда не поздно слить и чокнуться.. особенно если сидеть и тыкать кнопки часов по 8-10.. и еще "кое-где" залипать)
Короче, много над чем работать надо.. И ведь не факт, что результат в трейдинге будет положительный в итоге 😕
Что-то вредный рынок для трейдера, который делает все действия руками (и не использует никаких апгрейдов для торгов, хотя читал о них уже и даже понимает, зачем они нужны..)
Пока введешь заявку - цена уже ускакала..
Вот почти месяц торгов на бирже, мелкий плюс есть, только фьючерсы.
Для меня не слить 1 месяц - уже достижение 😁:
Комиссия большая, половина прибыли уже) Такими темпами комиссия будет больше, чем портфель..
Прав JRandomTrader #22 Но и убыток, кстати, тоже будет больше, в среднем)
Многим я тут и не только тут благодарен за опыт, а transcendreamer особенно - чуть с ума не сошел ;)
Хотя, никогда не поздно слить и чокнуться.. особенно если сидеть и тыкать кнопки часов по 8-10.. и еще "кое-где" залипать)
Короче, много над чем работать надо.. И ведь не факт, что результат в трейдинге будет положительный в итоге 😕
Форекс самое надёжное
Отличный контроль в сигнале ;) И Эквити текущее меньше прибыли в 3.5 раза и позиции все закрыты.. 👍
Отличный контроль в сигнале ;) И Эквити текущее меньше прибыли в 3.5 раза и позиции все закрыты.. 👍
Эквити меньше чего?
Средств в работе меньше, чем полученная прибыль.. Это хорошо - выводятся денежки со счета и вся прибыль не будет "слита в трубу" при совсем неудачном раскладе (большие гэпы и прочий ад не учитывается)
Отличный контроль в сигнале ;) И Эквити текущее меньше прибыли в 3.5 раза и позиции все закрыты.. 👍
правильное решение,держать экви пониже..иначе когда экви в разы больше баланса сотрудники DC начинают страдать, а сервер слать лажу :-)
Волновая теория не работает
Кругом нас окружают волны, а теория не работает, парадокс.
Кругом нас окружают волны, а теория не работает, парадокс.
Да нет парадокса. Волны окружают, но теория их описывает плохо.