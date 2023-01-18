Тема для трейдеров. - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выделенное зеленым, можно перефразировать так: Всех кто будет задавать мне вопросы - буду душить!
Напомню:
---
И важное:
---
А теперь вывод:
Владимир не хочет развивать свою идею, всячески пытаясь уйти от прямых вопросов от участников форума, что у него прекрасно получается!
Ветку наверное под снос, с дальнейшим запретом для Владимира создания трейдерских тем. Да и ему будет в пользу: не будет себя выставлять посмешищем!
Всё верно сказал...
Как и следовало ожидать - волновой пророк на поверку оказался дешёвым свистуном и форумным клоуном.
Самое забавное что волосатый птушник видимо даже не осознал что он сам и сделал себя посмешищем.
Вероятно недостаток высокой культуры и плохое образование не позволяет ему осознать ситуацию.
Почему он так делает? - видимо он находится на таком беспросветном дне, что форум для него это единственная возможность гиперкомпенсации.
Не имея возможности поднять свой низкий социальный статус в реальности, он пытается хотя бы виртуально на форуме хвастаться.
Теперь когда мы лишили его и этой последней возможности - он будет еще больше агонизировать в корчах. 😁
Отписка что мол не могу показать волновой прогноз потому что иначе обрушится весь рынок - это конечно ахтунг было. 🤣 🤣 🤣
Что будет дальше? - озлобленный лжепророк будет еще больше кривляться и надувать щеки, и ругаться утопая в собственной желчи.
Ассоциирование с ядовитым насекомым здесь очень удачное... но не скорпион конечно, а сколопендра.
В любом случае эта тема даже полезна как антипример интеллектуального и культурного падения.
Вот что трейдинг с людьми делает... 😀
Напомню что аналогичный хвастун в одной секте оказался полубомжом живущим в каркаснике на покрышках.
На словах зарабатывает миллионы, вертит рынками и всей вселенной, а по факту клошарит на нищенскую пенсию.
А потом помрет нищим под мостом... так всегда случается с лжепророками.
Точка разворота 113,98 Цель 114,14!
Ясно, ответа как всегда - НЕТ!
Хорошо, обсудим твои кривулины
---
Что видим: что линии постоянно перерисовываются под текущую ситуацию, сейчас ещё рынок пройдёт в неизвестном направлении и нужно снова сделать перерисовку.
Вопрос: Как торговать в текущий момент времени, а не показывать на истории, что "вот нужно было ..."
По картинке: это удачный и полезный пример, проблема форварда практически инвариантна для всех способов анализа, любой прогноз это попытка экстраполяции некоторого паттерна/поведения/вейвлета/тренда/осциллятора / в общем случае это экстраполяция некой функции.
Неважно как задана эта функция, аналитически или графически, размывание происходит в любом случае и с ростом числа интервалов в будущее становится всё хуже.
Уместна аналогия с прогнозом погоды, где точность катастрофически падает уже через несколько дней, однако в случае погоды есть важное отличие - а именно - экзогенные переменные и физическая почти-стационарная модель, в том смысле что есть более четкие закономерности, резко выраженный суточный и годовой цикл, и знание объективных факторов типа циклонов/антициклонов/etc - что можно было бы сравнить с фундаментальными данными на рынке.
На рынке же как многие уже убедились (кроме лжепророков) нет никакой приемлемой стационарной модели, ну то есть суточный цикл волатильности, и есть определенные тренды связанные с фундаментальным фоном, попытки натянуть хоть тяжёлую математику хоть шаманский теханализ одинаково наивны.
Поэтому единственное что может эксплуатировать трейдер это основное повторяющееся свойство рынка связанное с волатильностью и/или с возвратностью (либо импульсностью, персистентностью на крипте/фонде) - как собственно и ожидается от системного трейдинга - делать то что повторяется - а иначе это лудомания или игра вслепую.
Есть конечно еще профи-скальперы и кэрри-трейдеры, но это немного другая тема... мы же тут говорим про более классический олдскульный трейдинг.
Посему можно только пожалеть тех, кто надеется выигрывать ситуационно (анализ ситуации as is без опоры на статистику) либо верит в собственную гениальность и Зоконы Рынко 😁
Главнейшим характером или элементом динамики на что действительно следует обращать внимание при количественном анализе - это как уже отметил ранее Алексей Николаев - отличие от рандома, и настоящий исследователь должен искать и чтить всё то что отличает нечто от рандома, все силы направить на объективные тесты отличающие нечто от рандома, любые отклонения от рандома, начинающим трейдерам следует даже татуировки сделать, первая должна быть рунической стилизацией : NONRANDOM, а вторая готическими буквами : DISCIPLINE.
Йоу, это был субботний дример, всем пока-пока и хорошего настроения. 😘
По картинке: это удачный и полезный пример, проблема форварда практически инвариантна для всех способов анализа, любой прогноз это попытка экстраполяции некоторого паттерна/поведения/вейвлета/тренда/осциллятора / в общем случае это экстраполяция некой функции.
Неважно как задана эта функция, аналитически или графически, размывание происходит в любом случае и с ростом числа интервалов в будущее становится всё хуже.
Уместна аналогия с прогнозом погоды, где точность катастрофически падает уже через несколько дней, однако в случае погоды есть важное отличие - а именно - экзогенные переменные и физическая почти-стационарная модель, в том смысле что есть более четкие закономерности, резко выраженный суточный и годовой цикл, и знание объективных факторов типа циклонов/антициклонов/etc - что можно было бы сравнить с фундаментальными данными на рынке.
На рынке же как многие уже убедились (кроме лжепророков) нет никакой приемлемой стационарной модели, ну то есть суточный цикл волатильности, и есть определенные тренды связанные с фундаментальным фоном, попытки натянуть хоть тяжёлую математику хоть шаманский теханализ одинаково наивны.
Поэтому единственное что может эксплуатировать трейдер это основное повторяющееся свойство рынка связанное с волатильностью и/или с возвратностью (либо импульсностью, персистентностью на крипте/фонде) - как собственно и ожидается от системного трейдинга - делать то что повторяется - а иначе это лудомания или игра вслепую.
Есть конечно еще профи-скальперы и кэрри-трейдеры, но это немного другая тема... мы же тут говорим про более классический олдскульный трейдинг.
Посему можно только пожалеть тех, кто надеется выигрывать ситуационно (анализ ситуации as is без опоры на статистику) либо верит в собственную гениальность и Зоконы Рынко 😁
Главнейшим характером или элементом динамики на что действительно следует обращать внимание при количественном анализе - это как уже отметил ранее Алексей Николаев - отличие от рандома, и настоящий исследователь должен искать и чтить всё то что отличает ряд от рандома, все силы направить на объективные тесты отличающие нечто от рандома, любые отклонения от рандома, начинающим трейдерам следует даже татуировки сделать, первая должна быть рунической стилизацией : NONRANDOM, а вторая готическими буквами : DISCIPLINE.
Йоу, это был субботний дример, всем пока-пока и хорошего настроения. 😘
спс, эко вас прорвало...:-)
Золотые слова!
Йоу, это был субботний дример, всем пока-пока и хорошего настроения. 😘
Пятничный же )
Пятничный же )
а у меня уже суббота началась 😁
кстати телераммный акк я бездарно потерял по неописуемым причинам теперь надо новую симку у цыган на базаре своровать видимо
Пятничный же )
"2021.11.12 15:28 " - по Москве.
"В Петропавловске-Камчатском полночь."
"2021.11.12 15:28 " - по Москве.
"В Петропавловске-Камчатском полночь."
он на северном полюсе, пребывает во всех часовых поясах одновременно
По картинке: это удачный и полезный пример, проблема форварда практически инвариантна для всех способов анализа, любой прогноз это попытка экстраполяции некоторого паттерна/поведения/вейвлета/тренда/осциллятора / в общем случае это экстраполяция некой функции.
Неважно как задана эта функция, аналитически или графически, размывание происходит в любом случае и с ростом числа интервалов в будущее становится всё хуже.
Уместна аналогия с прогнозом погоды, где точность катастрофически падает уже через несколько дней, однако в случае погоды есть важное отличие - а именно - экзогенные переменные и физическая почти-стационарная модель, в том смысле что есть более четкие закономерности, резко выраженный суточный и годовой цикл, и знание объективных факторов типа циклонов/антициклонов/etc - что можно было бы сравнить с фундаментальными данными на рынке.
На рынке же как многие уже убедились (кроме лжепророков) нет никакой приемлемой стационарной модели, ну то есть суточный цикл волатильности, и есть определенные тренды связанные с фундаментальным фоном, попытки натянуть хоть тяжёлую математику хоть шаманский теханализ одинаково наивны.
Поэтому единственное что может эксплуатировать трейдер это основное повторяющееся свойство рынка связанное с волатильностью и/или с возвратностью (либо импульсностью, персистентностью на крипте/фонде) - как собственно и ожидается от системного трейдинга - делать то что повторяется - а иначе это лудомания или игра вслепую.
Есть конечно еще профи-скальперы и кэрри-трейдеры, но это немного другая тема... мы же тут говорим про более классический олдскульный трейдинг.
Посему можно только пожалеть тех, кто надеется выигрывать ситуационно (анализ ситуации as is без опоры на статистику) либо верит в собственную гениальность и Зоконы Рынко 😁
Главнейшим характером или элементом динамики на что действительно следует обращать внимание при количественном анализе - это как уже отметил ранее Алексей Николаев - отличие от рандома, и настоящий исследователь должен искать и чтить всё то что отличает нечто от рандома, все силы направить на объективные тесты отличающие нечто от рандома, любые отклонения от рандома, начинающим трейдерам следует даже татуировки сделать, первая должна быть рунической стилизацией : NONRANDOM, а вторая готическими буквами : DISCIPLINE.
Йоу, это был субботний дример, всем пока-пока и хорошего настроения. 😘
Хорошо что не Капслоком и не красными чернилами.))
Наверно скоро увижу.
Потому как мечтатель чувствует пятой точкой, что такие его опусы не читаю и читать не собираюсь.
Полезного там ноль. Ну а в поносе копаться не для меня. Хи-хи))
Ясно, ответа как всегда - НЕТ!
Хорошо, обсудим твои кривулины
---
Что видим: что линии постоянно перерисовываются под текущую ситуацию, сейчас ещё рынок пройдёт в неизвестном направлении и нужно снова сделать перерисовку.
Вопрос: Как торговать в текущий момент времени, а не показывать на истории, что "вот нужно было ..."
Кривулины это не мой шедевр, а цена. Если прямую не отличаешь о графика цены, то к офтальмологу надо обратиться, а не ко мне с претензией)
Без исторических данных ты не увидишь будущего. Так к слову.
А на счет волновой структуры скажу просто. Это один из элементов технического анализа(ТА) в торговых системах(ТС). Уже не раз повторял.
Сама волна не заработает тебе на булочку.)))