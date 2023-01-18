Тема для трейдеров. - страница 175
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Да нет парадокса. Волны окружают, но теория их описывает плохо.
Cмотря какие волны. Помнится на радиофаке был предмет ТЭМП (Теория электромагнитного поля). Практически ничего уже не помню, более 50 лет прошло, хотя и экзамен тогда сдал на отлично. Но помню, что волны хорошо описываются дифференциальными уравнениями. Если бы теория была разработана плохо, то радиотехнические и радиолокационные устройства не получили бы такого развития, особенно в военной отрасли.
Волны работают. Просто их надо понимать.
Поверхностный взгляд на волны не работает.
Мне удалось их систематизировать. Как их использовать мне лично понятно.
Кому не понятно, тот может использовать МА, стохастики, макди и много чего полезного.
Только не стоит делать однозначных заключений в чем не понимаете.
Жуки, с научной точки зрения, летать не должны)))
Cмотря какие волны. Помнится на радиофаке был предмет ТЭМП (Теория электромагнитного поля). Практически ничего уже не помню, более 50 лет прошло, хотя и экзамен тогда сдал на отлично. Но помню, что волны хорошо описываются дифференциальными уравнениями. Если бы теория была разработана плохо, то радиотехнические и радиолокационные устройства не получили бы такого развития, особенно в военной отрасли.
Ну я именно про волновую теорию, как ее применяют на рынке: все эти разукрашки по зигзагам или даже просто от руки. Ну какая это вообще теория, если подумать? Чистое творчество и плохо формализованная угадайка на основании набора пространных наблюдений.
С техникой прямой аналогии пожалуй что нет, есть только отдаленная похожесть в силу самой природы волн. Если уж придумывать аналогию, то рынок - это набор радиостанций, которые вещают на разных частотах, регулярно меняют частоту и амплитуду, произвольно включаются и выключаются, то взаимно гасят, то взаимно усиливают друг друга. На выходе в эфире - лютый срач, какафония и неразбериха. Автоматический радиоприемник или специалист-радист, который попробует слушать эфир в таких условиях, через полчаса уедет на дурдом :) Ну, а нам с этим всем как-то работать.
Да нет парадокса. Волны окружают, но теория их описывает плохо.
Ну я именно про волновую теорию, как ее применяют на рынке: все эти разукрашки по зигзагам или даже просто от руки. Ну какая это вообще теория, если подумать? Чистое творчество и плохо формализованная угадайка на основании набора пространных наблюдений.
С техникой прямой аналогии пожалуй что нет, есть только отдаленная похожесть в силу самой природы волн. Если уж придумывать аналогию, то рынок - это набор радиостанций, которые вещают на разных частотах, регулярно меняют частоту и амплитуду, произвольно включаются и выключаются, то взаимно гасят, то взаимно усиливают друг друга. На выходе в эфире - лютый срач, какафония и неразбериха. Автоматический радиоприемник или специалист-радист, который попробует слушать эфир в таких условиях, через полчаса уедет на дурдом :) Ну, а нам с этим всем как-то работать.
Красиво сформулирована формальная обстановка на рынке. ++ Мне понравилась.
Но рынок это не только спекулянты. Рынок форекс в первую очередь зависит от экономической деятельности в мире. Спекулянты это наполнитель ликвидности на рынке. Ждут дойки в нужный момент. Отсюда вывод о невозможности заработать на форекс.
Спекулянты в ночное время, например, бессильны и беззубые). Наверно все спекулянты мира спят одновременно.))
Моя система волн имеет преимущество перед другими. Потому что она имеет свойство масштабироваться. Имеет подобие как у матрёшек.
На любом ТФ соблюдается Закон.
Моя система волн имеет преимущество перед другими. Потому что она имеет свойство масштабироваться. Имеет подобие как у матрёшек.
На любом ТФ соблюдается Закон.
Спекулянт зависти от форекса, форекс зависит от экономической деятельности, деятельность зависит от космоса, космос зависит от...
" На любом ТФ соблюдается Закон" - значит этот закон должен соблюдаться на всех иерархиях.
Спекулянт зависти от форекса, форекс зависит от экономической деятельности, деятельность зависит от космоса, космос зависит от...
" На любом ТФ соблюдается Закон" - значит этот закон должен соблюдаться на всех иерархиях.
Он соблюдается. Не все это понимают.
Деньги это энергия.
Он соблюдается. Не все это понимают.
От всей души Вас с этим поздравляю, жму руку и снимаю шляпу.
От всей души Вас с этим поздравляю, жму руку и снимаю шляпу.
Спасибо.
Повешу в рамочку.)